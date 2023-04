Erste Personalentscheidungen bei der Grefrather EG getroffen

Grefrath. (PM GEG) Die Grefrather EG hat die ersten Personalentscheidungen getroffen und damit wichtige Weichen für die kommende Eishockey-Spielzeit gestellt. Joschua Schmitz wird auch...

Joschua Schmitz wird auch in der kommenden Saison als Sportlicher Leiter für den Gesamtverein fungieren und weiter das Traineramt für die erste Mannschaft übernehmen. Auch die Zusammenarbeit mit Athletik-Coach Dragan Pantic wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Ziel ist es, die erfolgreiche Arbeit der Vorsaison fortzusetzen.

Schmitz hatte im Januar 2022 den Trainer-Posten beim Grefrath Phoenix übernommen und seitdem kontinuierlich für den sportlichen Aufwärtstrend bei den Blau-Gelben gesorgt. Auf die Optimierung der Trainingsabläufe, flankiert durch den neu installierten Athletik-Trainer Dragan Pantic und einer Systemumstellung folgte allmählich auch wieder der sportliche Erfolg, der in der vergangenen Saison von durchschnittlich über 300, in der Spitze sogar über 600 Zuschauern bei den Landesliga-Heimspielen honoriert wurde.

Zwar unterlag die GEG im Play-Off-Viertelfinale unglücklich dem niederrheinischen Rivalen vom GSC Moers, kann insgesamt aber auf eine positive Spielzeit zurückblicken. Neben der sportlichen Trendwende gelang es Schmitz, das Team umzubauen und zahlreiche junge Spieler aus dem Nachwuchsbereich in durchaus tragenden Rollen in die erste Mannschaft zu integrieren.

„Wir sind froh, dass Joschua Schmitz auch in der nächsten Saison als Sportlicher Leiter und Trainer der ersten Mannschaft zur Verfügung steht. Sein ungeheures Engagement und seine Impulse für den Nachwuchsbereich und die Senioren haben uns absolut überzeugt“, so GEG-Vorstands-Vize Christof Hackstein zur Vertragsverlängerung. „Mit dem sportlichen Erfolg kam auch das Interesse am Grefrather Eishockey zurück, was man sicher auch an den deutlich gestiegenen Zuschauerzahlen ablesen kann. Wir hoffen, diese positive Entwicklung mit Joschua weiter fortsetzen zu können“.

Auch Joschua Schmitz und Dragan Pantic sehen die Weiterentwicklung beim Phoenix noch längst nicht abgeschlossen und so soll es im kommenden Jahr sportlich und strukturell ein weiteres Stück aufwärts gehen. „Ich bin dankbar, dass mir der Verein weiter das Vertrauen schenkt und freue mich auf die nächsten Herausforderungen und die weitere Arbeit mit Dragan und den Jungs“, so Schmitz. Pantic sieht trotz der bisherigen Leistungssteigerungen noch weiteres Entwicklungspotential beim Team: „Es ist schön zu sehen, wie die Jungs die Herausforderung annehmen und mitziehen. Wir werden in der kommenden Saison sicher leistungsmäßig noch ein paar Prozent drauflegen können. Es ist wichtig, dass wir hungrig bleiben und uns immer verbessern wollen“.

Nachdem nun die Leitungsposition besetzt ist, beginnt jetzt für Schmitz die Kaderplanung für die Ende September beginnende Saison 2023/24. Bereits in den nächsten Wochen finden weitere Gespräche mit den Spielern statt. Es gilt ein schlagfertiges und entwicklungsfähiges Team auf die Beine zu stellen.

