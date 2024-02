ErsatzgeschwÃ¤chter DSC beendet Hauptrunde mit Niederlage in FÃ¼ssen – In den Playoffs wartet Hamm

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste zum Ende der Hauptrunde noch einmal eine Niederlage hinnehmen. In einem Spiel, das für das Team von...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste zum Ende der Hauptrunde noch einmal eine Niederlage hinnehmen.

In einem Spiel, das für das Team von Trainer Jiri Ehrenberger tabellarisch keine Bedeutung mehr hatte, unterlag der DSC beim EV Füssen mit 4:3.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte am Kobelhang nur auf einen verkleinerten Kader zurückgreifen.Zwar gab es mit Martin Heinisch einen Rückkehrer, dennoch blieben Benedikt Schopper und René Röthke krankheitsbedingt zuhause. Zudem bekamen Marco Baßler und Timo Pielmeier vor den Playoffs eine Pause. Ansonsten fehlten weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Curtis Leinweber, Matt Pistilli und Marcel Pfänder, der allerdings bereits wieder in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt ist.

Die Hausherren, die am letzten Spieltag unbedingt die Pre-Playoffs sichern wollten, legten los wie die Feuerwehr, doch Louis Eisenhut blieb in den ersten Minuten der Fels in der Brandung aus Deggendorfer Sicht. Im weiteren Drittelverlauf kam der DSC ebenfalls besser in die Partie, scheiterte jedoch zweimal am Aluminium. In der 15. Minute gingen die Hausherren durch einen präzisen Schuss von Bureau-Blais mit 1:0 in Führung – dies war gleichermaßen der Spielstand nach 20 gespielten Minuten.

Die Deggendorfer starteten im zweiten Abschnitt mit einem Paukenschlag: Nach nur 17 Sekunden schickt Thomas Greilinger Niklas Pill auf die Reise, der alleine vor Hötzinger eiskalt blieb. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der die Füssener in der 30. Minute erneut in Führung gingen. Die DSC-Defensive verlor Füssens Anton Zimmer aus den Augen und dieser traf freistehend vor Louis Eisenhut zum 2:1. Doch erneut hatten die Deggendorfer die passende Antwort parat und in der 32. Minute war alles wieder offen. Im Powerplay war es erneut Niklas Pill, der auf Zuspiel von Antonin Dusek auf 2:2 stellte. Zwar boten sich beiden Teams im weiteren Drittelverlauf noch Möglichkeiten, Treffer fielen bis zur zweiten Pausensirene allerdings keine mehr.

Zu Beginn des Schlussdrittels gingen der DSC erstmals in Führung: Alex Grossrubatscher traf im Powerplay in der 43. Minute mit einem ersten Saisontreffer zum 2:3. Doch die Allgäuer blieben dran und drehten mit einem Doppelschlag von Straub (46.) und Neudecker (48.) die Partie. Bei diesem Spielstand blieb es auch nach 60 gespielten Minuten.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC kommenden Sonntag mit den Playoffs – Gegner werden in einer Best-of-Five-Serie die Hammer Eisbären sein.