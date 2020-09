ERC Lechbruck verstÃ¤rkt sich mit Jason Lavallee

Lechbruck. (PM ERC) Mit dem 24-jährigen Kanadier Jason Lavallee erhält die Offensive der Flößer Verstärkung aus Übersee. Zuletzt spielte Lavallee für Nicolet Condor in...

Lechbruck. (PM ERC) Mit dem 24-jährigen Kanadier Jason Lavallee erhält die Offensive der Flößer Verstärkung aus Übersee.

Zuletzt spielte Lavallee für Nicolet Condor in der LHSAAAQ und davor für Saint-Georges-de Beauce in der LNAH. Der Stürmer gilt als ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, schnell auf den Schlittschuhen und abschlussstark. Er wird im blau-weißen Trikot mit der Nummer 16 für die Flößer auflaufen. Ende dieser Woche wird Jason in Lechbruck eintreffen und schnellstmöglich zum Team stoßen.

Manfred Sitter: „Uns ist es gelungen Jason vom ERC zu überzeugen und wir sind sicher, dass er unserer Mannschaft weiterhelfen wird. Ein großer Dank geht an unsere Sponsoren, die diese Verpflichtung erst möglich machten. Der Vertrag gilt zunächst bis zum 31. Dezember 2020, mit Verlängerungsoption bis zum Saisonende.“