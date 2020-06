ERC Lechbruck startet Crowdfunding-Projekt

Lechbruck. (PM ERC) Für jede Spende von mindestens 5,00 € bezuschusst die Raiffeisenbank Lechbruck das Projekt mit weiteren 10,00 €. WORUM GEHT ES IN...

Lechbruck. (PM ERC) Für jede Spende von mindestens 5,00 € bezuschusst die Raiffeisenbank Lechbruck das Projekt mit weiteren 10,00 €.

WORUM GEHT ES IN DIESEM PROJEKT?

Die Umkleidekabine des Teams im Eisstadion Lechbruck ist schlicht zu klein und renovierungsbedürftig. Unsere Lösung: Erweiterung der Kabine um die doppelte Fläche mit Komplettrenovierung. Die Gemeinde Lechbruck am See beteiligt sich mit einem großen Anteil an den Materialkosten. Die Arbeitsleistung wird komplett durch die 1. Mannschaft in Eigenregie erbracht. Für die Kosten des Innenausbaus hoffen wir auf finanzielle Unterstützung durch das Crowdfunding-Projekt. Unsere 26 Spieler, die Trainer und Betreuer freuen sich schon jetzt auf das „neue Wohnzimmer“ und bedanken sich herzlich für die Unterstützung!

WAS PASSIERT MIT DEM GELD BEI ERFOLG?

Kalkuliert wird mit rund 16.500 EUR Gesamtkosten und 100% Eigenleistung bei den Handwerkarbeiten (Maurerarbeiten, Dach- und Trockenausbau, Spenglerarbeiten, Estrich, Heizung- und Lüftungsmontage, Elektroinstallation, Fussboden legen, Innenausbau). Für jede Spende in Höhe von mindestens 5,00 EUR bezuschusst die Raiffeisenbank Lechbruck mit weiteren 10,00 EUR das Projekt. Wird das Ziel von 3.500 EUR erreicht, wird dieser Betrag zu 100% in das Bauprojekt investiert.

ALLES ODER NICHTS

Das gesammelte Geld wird erst ausbezahlt, wenn zwischen dem 22.06.20 und dem 22.07.20 um 20:00 Uhr mindestens 3500 € zusammenkommen. Ansonsten erhalten alle Unterstützer ihr Geld zurück.

Hier geht’s zur Projektseite: https://www.fairplaid.org/kabinenumbau-1.mannschaft-erclechbruck