„Er wird bei den Sharks unterschreiben“ – San Jose Sharks haben nun die Transferrechte für Leon Gawanke – Wechsel zu den Adlern Mannheim droht vorerst zu platzen

Mannheim. (EM) Vor knapp sieben Wochen schien alles klar: Nationalspieler Leon Gawanke wechselt aus der NHL-Organisation der Winnipeg Jets nach Mannheim und erhält bei den Adlern einen Vierjahresvertrag.

„Leon sticht am meisten hervor, wenn er die Scheibe führt. Er spielt einen starken ersten Pass, trifft in der Offensive kluge Entscheidungen und weiß, wann er ein Risiko eingehen oder sich eher zurückziehen sollte. Zudem hat er einen harten, präzisen Schuss, den er gerne von der blauen Linie einsetzt, und verfügt über ein solides Defensivbewusstsein“, beschrieb Mannheims Sportmanager Jan-Axel Alavaara damals die Qualitäten Gawankes.

Doch nun könnte der Plan der Adler mit Gawanke schnell wieder zunichte gemacht werden. Denn die Winnipeg Jets haben Leon Gawanke im Tausch für den russischen Verteidiger Artemi Kniazev (22) an den Ligarivalen San Jose Sharks abgegeben.

Ergibt sich somit für den am 31. Mai 24 Jahre alt gewordenen Gawanke doch noch die Chance in der NHL Fuß zu fassen?

Wie die „Hockey News“ laut einem Bericht der Berliner Zeitung bestätigt, ist Gawanke zwar bei den Mannheimern unter Vertrag, kann aber nach Aussage von Gawankes Manager Claude Lemieux bis zum 15. Juli aus diesem Vertrag rauskommen. Voraussetzung dafür ist, dass ein NHL-Vertrag vorliegt. „Er wird bei den Sharks unterschreiben“, wird Lemieux zitiert. Damit kann sich Leon Gawanke weiter Hoffnungen machen, dass sein NHL-Traum doch noch in Erfüllung geht.

Im Trainingscamp der Sharks wird der gebürtige Berliner dann aller Voraussicht nach um einen platz im Team kämpfen. Bei den Sharks stünde ihm mit Nationalspieler Nico Sturm ein Landsmann zur Seite.

Gawanke durchlief die Nachwuchsabteilungen der Eisbären Juniors Berlin, ehe er im CHL Import Draft 2016 von den Cape Breton Screaming Eagles aus der Quebec Major Junior Hockey League gezogen wurde und im Anschluss den Sprung nach Übersee wagte. In seiner Rookie-Saison sammelte der offensiv ausgerichtete Verteidiger 36 Scorerpunkte in 65 Partien. Gawankes starke Leistungen blieben nicht unbemerkt. Im NHL Entry Draft 2017 wurde der heute 23-Jährige von den Winnipeg Jets in der fünften Runde an Position 136 ausgewählt, spielte aber vorerst weiter für die Screaming Eagles.

Nach einer grandiosen Spielzeit 2018/19, in der Gawanke die drittmeisten Punkte (57) und die meisten Tore (17) unter allen Verteidigern erzielt hatte, setzte er seine Unterschrift unter einen NHL-Einstiegsvertrag der Jets. Bis heute kam der gebürtige Berliner allerdings überwiegend bei den Manitoba Moose zum Einsatz. Für das Farmteam der Jets brachte er es in insgesamt 217 AHL-Partien auf 119 Scorerpunkte (36 Tore / 83 Vorlagen).

„Seit fast einem Jahr bemüht Mannheim sich um meine Dienste. Die Adler gehören zu den Topclubs Europas, und ich denke, dass ich eine gute Rolle übernehmen kann. Ich habe in meiner Karriere noch nichts gewonnen und bin hungrig auf Titel. Ich will mit Mannheim die Meisterschaft gewinnen“, hatte Gawanke bei seiner Vorstellung in der Kurpfalz noch ein klares Ziel vor Augen.

Nun könnten die Pläne mit den Adlern erst einmal im wahrsten Sinne des Wortes auf Eis liegen. Die Chance in San Jose dürfte für den 24- jährigen so unerwartet, wie auch einmalig sein.

