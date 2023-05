Auch Leon Gawanke hat das „Go“ fÃ¼r die Nationalmannschaft erhalten! – GerÃ¼chte um einen Gawanke-Wechsel zu den Adlern Mannheim

München. (EM) Das sind weitere gute Nachrichten für das DEB-Team vor dem Start der Eishockey Weltmeisterschaft in Finnland. Während der ersten Drittelpause konnte DEB-Sportdirektor...

München. (EM) Das sind weitere gute Nachrichten für das DEB-Team vor dem Start der Eishockey Weltmeisterschaft in Finnland.

Während der ersten Drittelpause konnte DEB-Sportdirektor Christian Künast im Gespräch mit Magenta Sport eine weitere wichtige Personalie bestätigen.

Nach Moritz Seider und Kai Wissmann wird auch Leon Gawanke (23) die Abwehr des DEB-Teams verstärken können.

Christian Künast bei MagentaSport: „Ich glaube es war so Mitte des ersten Drittels, als die E-Mail und der Anruf eingegangen sind, dass Leon aus Winnipeg die Freigabe hat. Damit ist das auch bestätigt. Er wird am Samstag direkt nach Finnland fliegen und stößt dann am Wochenende zu uns. Kai Wissmann fliegt morgen nach Finnland und kommt dann mit der Mannschaft an. Auf dem Sektor Verteidigung haben wir nochmal nachlegen können und das tut uns gut.“

Leon Gawanke spielte in dieser Saison in der American Hockey League für die Manitoba Moose. In 68 Hauptrundenspielen gelangen ihm 20 Tore und 25 Assist. In den Playoffs verbuchte er noch einen weiteren Assistpunkt. Zu einem NHL-Einsatz ist Gawanke trotz seiner guten Leistungen auch in dieser Saison nicht gekommen.

Moritz Seider (Detroit Red Wings) ist bereits zum DEB-Team gestoßen und hat schon am Montag mit der Mannschaft trainieren können.

Wechselt der Berliner Gawanke zu den Adlern Mannheim?

Die sportliche Zukunft von Leon Gawanke soll laut DEL-Insider „RinkRat“ und des „Mannhemer Morgen“ in der kommenden Saison bei den Adlern Mannheim liegen. Immer vorausgesetzt, dass sich keine weitere NHL-Tür für den 23- jährigen mehr öffnet. Offiziell bestätigt ist aber der Wechsel nach Mannheim bislang noch nicht.

Laut Informationen von @onlineMM und mir sollen die @adlermannheim mit Leon Gawanke ihre Abwehr für die nächste Saison komplettiert haben.

Ein NHL Deal kann da natürlich jederzeit dazwischen „hauen“. https://t.co/o65xM2v9fd — RinkRat (@RinkRat23040081) May 9, 2023

2760 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.