Eispiraten vor Outdoor-Game gegen Dresden

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Den Eispiraten Crimmitschau steht am morgigen Freitagabend (16.02.2024) das wohl größte sportliche Ereignis ihrer Clubgeschichte bevor.

Ab 20.25 Uhr werden die Schützlinge von Cheftrainer Jussi Tuores in einem Freiluftspiel an der Skisprungschanze in der Klingenthaler Vogtlandarena auf die Dresdner Eislöwen treffen. Besondere Bedingungen für die beiden Derby-Rivalen im vorgezogenen 52. Spieltag der DEL2-Saison 2023/24.

Die Aufbaumaßnahmen in der Vogtlandarena Klingenthal neigen sich dem Ende entgegen und die Vorfreude auf das dreitätige Erlebnis wächst immer mehr – vor allem im Team der Eispiraten, bei denen mit Colin Smith und Thomas Reichel erst zwei Spieler Outdoor-Erfahrungen sammeln durften. Smit mit den Lake Erie Monsters aus der AHL in einem Baseballstadion, Reichel mit den Lausitzer Füchsen im Rudolf-Harbig-Stadion der SG Dynamo Dresden. Eishockey im Auslauf einer Skisprungschanze gab es allerdings noch nie. Dem Tabellendritten steht somit also eine spezielle Premiere vor 15.000 Zuschauern (!) bevor.

Nachdem Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg bereits am gestrigen Mittwochvormittag mit dem Auftakttraining den Startschuss für das Hockey Outdoor Triple setzten, stand heute bereits um 7.00 Uhr die Reise nach Klingenthal an. Dort bezogen die Profis des Eishockey-Zweitligisten ihren Kabinen-Container und absolvierten um 10.00 Uhr ihre erste Einheit auf der Eisfläche in NHL-Maßen – also 56 × 26 Meter. Wieder mit dabei waren auch Lucas Böttcher, der zuletzt an einer Bindehautverletzung laborierte, sowie die zuletzt angeschlagenen Oleg Shilin und Outdoor-Game-Experte Colin Smith (beide Unterkörperverletzung). Erstmals mit von der Partie war auch Fabian Hegmann, der förmlich einen Blitzstart hinlegte. Der Goalie unterschrieb erst gestern Abend sein Arbeitspapier und stand heute Morgen 10:00 Uhr erstmals im Crimmitschau-Outfit auf dem Eis.

Der Gegner ist kein Geringerer, als der Rivale aus der sächsischen Landeshauptstadt: Die Dresdner Eislöwen. Das Team um Cheftrainer Niklas Sundblad steht mit 64 Zählern aktuell auf dem elften Tabellenplatz und nimmt kämpft nach einer bisher durchwachsenen Spielzeit weiterhin um den Sprung in die Pre-Playoffs. Dabei konnten sich die Elbstädter zuletzt etwas stabilisieren und feierten erst am gestrigen Abend einen fulminanten 8:1-Heimspielerfolg über die Selber Wölfe.

„Wir lassen uns davon nicht verunsichern, denn wir wissen was wir draufhaben“, erklärte Verteidiger Felix Thomas, der zwischen 2013 und 2024, also vor genau zehn Jahren, selbst für die Eislöwen verteidigte. „Wir haben unseren Gameplan, wissen wie wir spielen müssen und sind total auf das morgige Spiel fokussiert“, fährt der 35-Jährige im Rahmen der offiziellen Pressekonferenz nach dem ersten Eistraining fort. Unter großem Medieninteresse waren auch Niklas Sundblad, Trainer der Dresdner, und Travis Turnbull zu Gast – die beiden Gesichter des aktuellen Erfolgs in Elbflorenz. Beide kamen, wie auch Silbermedaillengewinner Danny aus den Birken und Justin Florek, erst vor wenigen Wochen zu den Eislöwen und konnten zuletzt eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie wertvoll sie für die Landeshauptstädter sind.

Einen guten Lauf haben aktuell aber auch die Eispiraten. Das Team aus der westsächsischen Provinz steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz und konnte dabei schon 78 Punkte einfahren – genau so viele wie zum Ende der Hauptrunde 2021/22, welche die erfolgreichste Zweitligasaison der jungen Clubgeschichte war. Zudem fehlt den Crimmitschauern lediglich ein Punkt zum vorzeitigen Klassenerhalt. Weitergesponnen sollen aber morgen ab 20.25 Uhr (Live-Übertragung im MDR) weitere Big Points folgen, um die direkten Playoffs am Ende der Serie klar zu machen.

Hockey Outdoor Triple – Eislöwen in Klingenthal gegen Crimmitschau

Dresden. (PM Eislöwen) Keine Verschnaufpause für die Dresdner Eislöwen.

Am Tag nach dem Valentinstags-Kantersieg gegen Selb geht der Fokus auf das Highlight der Saison. Freitagabend treffen die Eislöwen in der Sparkasse Vogtland Arena Klingenthal im Rahmen des Hockey Outdoor Triple auf die Eispiraten Crimmitschau. 20:25 Uhr wird am Freitag im Auslauf der sächsischen Skisprungschanze gespielt.

Das Sachsenderby wird der Auftakt des Hockey Outdoor Triple, einem dreitägigen Event in der Sparkasse Vogtland Arena in Klingenthal. Am Samstag treffen außerdem die beiden tschechischen Extraliga-Klubs Karlovy Vary und Plzen sowie am Sonntag die DEL2-Teams Weißwasser und Regensburg aufeinander.

Die Dresdner wollen das Eventspiel nutzen, um die Aufholjagd vor einer eindrucksvollen Kulisse fortzusetzen. Mit einem Sieg können die Eislöwen auf einen Pre-Playoffplatz vorrücken.

Travis Turnbull, Kapitän Dresdner Eislöwen: „Es ist für uns alles etwas ganz Besonderes bei so einem Spiel dabei sein zu dürfen. Der ganze Aufbau mit der Skisprungschanze im Hintergrund ist einfach atemberaubend und wir haben alle richtig Lust auf dieses Spiel. Wir wollen unseren Aufwärtstrend bestätigen und natürlich drei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Nach dem 8:1-Sieg gegen Selb am Mittwoch haben die Dresdner nur noch einen Punkt Rückstand auf Rang zehn und damit die Pre-Playoffs. Die Eislöwen stehen bei drei Siegen in Serie und wollen nun in Klingenthal auch Crimmitschau schlagen.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich habe so ein Outdoor Game schon einmal mit Köln gegen Düsseldorf vor 50.000 Zuschauern in Düsseldorf erlebt. Ich freue mich riesig auf morgen. Es wird ein tolles Event für uns alle auf der kleineren Eisfläche, an die wir uns am Freitag beim Pre-Game-Skate gewöhnen werden. Dann können wir in der noch leeren Arena schon ein bisschen Atmosphäre aufsaugen. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Es ist ein Derby und allein deshalb schon besonders. Dazu ist Crimmitschau aktuell das heißeste Team der Liga.“

Das Sachsenderby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen beim Hockey Outdoor Triple in Klingenthal beginnt am Freitag 20:25 und wird live im MDR übertragen.