Thomas Reichel: â€žEndlich geht es wieder los!â€œ – Eispiraten starten mit Eistraining in die Vorbereitung

Nachdem für die Spieler des Eishockey-Zweitligisten bereits in den vergangenen Tagen erste Präsentationstermine und Meetings anstanden, bat Cheftrainer Jussi Tuores seine Mannen heute Morgen pünktlich um 10:00 Uhr zum ersten Eistraining der Saison.

Bereits um 7:00 Uhr traf sich das Team zu einem ersten gemeinsamen Frühstück in der Sportsbar, bevor um 8:00 Uhr ein großes Meeting mit der kompletten Mannschaft, dem Staff und den Mitarbeitern der Eispiraten auf dem Plan stand. Um 10:00 Uhr war es dann soweit: Mit der ersten Einheit auf dem Eis fiel der Startschuss für die Vorbereitung auf die DEL2-Spielzeit 2023/24.

Knappe zwei Stunden konnten sich Cheftrainer Jussi Tuores und sein Assistenzcoach Esbjörn Hofverberg ein erstes Bild der neu formierten Truppe machen. Während draußen gut 30 Grad Celsius vorherrschten, war es im Crimmitschauer Kunsteisstadion zwar um einiges kälter, dennoch kamen die Cracks der Westsachsen ordentlich ins Schwitzen. Auch weil die Eisqualität aufgrund der heißen Wetterbedingungen nicht die optimalsten waren. „Das Eis ist sehr weich, es ist relativ warm und wir haben hier eine hohe Luftfeuchtigkeit“, erklärte Felix Thomas zwischen den Einheiten.

Der positiven Stimmung im Team tat dies aber keinen Abbruch: „Endlich geht es wieder los. Über die Tage haben wir uns schon ein bisschen kennengelernt, jetzt auch auf dem Eis. Das ist gut für uns und macht natürlich großen Spaß“, meinte Neuzugang Thomas Reichel, der im Sommer aus Wolfsburg nach Crimmitschau wechselte.

Bereits am heutigen Nachmittag stand für den aktuell 20 Spieler umfassenden Kader die nächste Einheit an. Nachdem es am Vormittag zunächst erst einmal darum ging, sich schnell wieder an das Eis, die Scheibe und das Equipment zu gewöhnen, sollen nun auch schnell spielerische Aspekte in das Training von Jussi Tuores und Esbjörn Hofverberg einfließen.

Norman Markert wird neuer Eispiraten-Mannschaftsleiter

„Kann so mein Hobby zum Beruf machen!“

Die Mannschaft der Eispiraten Crimmitschau ist am heutigen Montagvormittag offiziell in die neue Saison gestartet. Mit dem ersten Eistraining der Spielzeit 2023/24 startete somit auch der erste Arbeitstag von Norman Markert. Der 36-Jährige ist ab sofort der neue Mannschaftsleiter des Eishockey-Zweitligisten.

Lange war die Stelle des Mannschaftsleiters bei dem DEL2-Club vakant, jetzt können die Verantwortlichen endlich einen festen Nachfolger für die Standort-Ikone Klaus Schietzold präsentieren. Nachdem „Schietz“ im November 2022 nach knapp 25 Jahren den Job des Zeugwarts aufgab, wurde diese offene Stelle zuletzt über viele Ehrenamtler abgedeckt. Norman Markert, der in der vergangenen Spielzeit ebenso zu einem dieser Ehrenamtler gehörte, schließt von nun an diese Lücke.

Der aus Hohenstein-Ernstthal stammende Markert arbeitete bis zuletzt in der Lagerlogistik und schlägt nun einen komplett neuen Berufszweig ein. „Ich wollte mich ohnehin beruflich verändern und kann so mein Hobby zum Beruf machen“, erklärt der 36-Jährige. Seit drei Jahren besucht er regelmäßig die Spiele der Eispiraten, seine Lebensgefährtin Heike Storch gehört seit der vergangenen Spielzeit zum Physio-Team der Westsachsen. So kam auch der Kontakt zu den Eispiraten-Verantwortlichen zustande. „Nach dem Weggang von Klaus Schietzold habe ich mich bei den Eispiraten beworben und konnte in der letzten Saison schon etwas hineinschnuppern und die Abläufe kennenlernen“.

Zu Norman Markerts Aufgabenbereich zählt künftig neben den Vor- und Nachbereitungen des Trainings- und Spielbetriebs auch das Waschen von Trikots und Schwitzwäsche oder das Schleifen der Schlittschuhe. Unterstützt wird er in den nächsten Tagen und Wochen dabei von Teambetreuer Marco Schwabe und Noah Schwabe, welcher aktuell ein Praktikum in der Eispiraten-Geschäftsstelle absolviert.

