Eishockey meets Hornschlittenrennen – Zwei Spitzensportevents an einem Wochenende

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am 06. – und 07.Januar steht ganz Garmisch-Partenkirchen Kopf.

Zwei Tage voller rasantem Sport, tollkühnen Sportlern, vielen Zuschauern und großen Emotionen! Los geht’s am Dreikönigstag bereits ab 12:30 Uhr beim legendären Hornschlittenrennen an der Partnachklamm. Bei der 54. Auflage des Rennens rasen die mutigen Piloten mit bis zu 100 Km/h die 1,1 Km lange Strecke hinab ins Tal. Waghalsige Manöver und Stürze gehören hier einfach dazu. Denn schließlich geht es um den Titel des Bayerischen Meisters.

Nach dem Hornschlittenrennen ist auch heuer wieder vor Spitzeneishockey im Olympia Eissportzentrum. Nur 1,6 Km Luftlinie vom Zieleinlauf des urbayerischen Sporterlebnisses entfernt duelliert sich der SC Riessersee sich einen Tag später, dem 07.Januar ab 16 Uhr mit dem aktuellen Tabellenführer der Oberliga Süd, den Blue Devils Weiden.

Zum zweiten Mal überhaupt haben sportbegeisterte Besucher auch heuer die Möglichkeit mit einem Kombiticket das Hornschlittenrennen und einen Tag später Spitzeneishockey zu besuchen. Zwei Spitzensportevents, ein Ticket, ein Preis. Für nur € 25,00 erhalten Besucher eine Sitzplatzkarte im Eishockey sowie Eintritt zum Hornschlittenrennen. Die Kombitickets sind ab sofort in der Geschäftsstelle des SC Riessersee am Eisstadion, im Onlineshop des SCR (https://bit.ly/3Fpwf5w) oder an der Tageskasse des Hornschlittenrennens erhältlich.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Hornschlittenverein auch dieses Jahr ein Kombiticket für diese beiden großartigen Sportevents anbieten können. Das Hornschlittenrennen und Eishockey sind ein fester, traditioneller Bestandteil des Wintersports in Garmisch-Partenkirchen. In einem Ort wie unserem ist Zusammenhalt und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vereinen sehr wichtig und nur von Vorteil für alle Seiten – für die Vereine und die Besucher. Bereits letztes Jahr war das Kombiticket ein voller Erfolg und wir sind uns sicher, dass wird auch heuer so sein.“, so Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter beim SC Riessersee.

„Es ist eine großartige Aktion zwischen zwei Traditionsvereine im Ort. Für die Besucher werden die zwei Wintersportarten zu einem unvergesslichen Erlebnis avisieren und sie werden einen tollen Tag verbringen. Das Kombiticket ist eine Erfolgstory in Garmisch-Partenkirchen, genauso wie beide Events seit Jahren!“, erfreut sich Christian Herzog, Schriftführer und Pressesprecher beim Hornschlittenverein Partenkirchen e.V.