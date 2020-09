Eishockey Bayernligisten einigen sich: Saisonstart bleibt am 02.10.2020

Kempten. (PM ESC) In einer Sitzung aller Eishockey Bayernligisten, darunter auch der ESC Kempten, gemeinsam mit dem Bayerischen Eissport Verband am gestrigen Abend in...

Kempten. (PM ESC) In einer Sitzung aller Eishockey Bayernligisten, darunter auch der ESC Kempten, gemeinsam mit dem Bayerischen Eissport Verband am gestrigen Abend in Pfaffenhofen wurden die verschiedenen Szenarien und Problematiken bezüglich Saisonstart und Covid 19 diskutiert.

In einer abschließenden Abstimmung entschied sich die Mehrheit der Vereine dafür, die Saison wie geplant am zweiten Oktober beginnen zu lassen. Der ESC hat an diesem Tag noch spielfrei und wird erst am 04.10. sein erstes Punktspiel austragen, dieses findet auswärts in Peißenberg statt.

Die Entscheidung fiel, wohl wissend das die Vereine mehr als die zwei Tage zuvor durch die bayerische Landesregierung festgelegten maximal 200 Zuschauer bei Veranstaltungen in Hallen benötigen um zu überleben. Gleichzeitig hoffen wir natürlich auch auf kurzfristige weitere Lockerungen, gerade im Hinblick auf die in Kempten gegebenen Möglichkeiten durch die Stadiongröße.

Die Sharks hätten trotzdem, aus wirtschaftlichen und moralischen Gründen, lieber eine Verschiebung des Saisonbeginns mit der Hoffnung auf eine höhere Zahl zugelassener Zuschauer gesehen. Aber es ist zumindest ein positives Zeichen den Spielbetrieb nun starten zu können, vor allem in Hinblick auf die Jugend und Nachwuchsarbeit in den Vereinen die ansonsten massiv gefährdet wäre. Hier tragen Vereine und Politik eine große Verantwortung.

Bei den Sharks wird nun innerhalb des Vorstands diskutiert wie die 200 Tickets am gerechtesten vergeben werden, was eine sehr undankbare Aufgabe ist. Denn eine gerechte Verteilung bei nur 200 Tickets ist quasi unmöglich. Gästefans wird es bis auf weiteres dabei gar nicht geben. Sobald eine Entscheidung über die Ticketvergabe getroffen ist wird der Verein darüber informieren, bis dahin bitten wir auch von Ticketanfragen, Reservierungswünschen und Bestellanfragen abzusehen.

Glücklicherweise haben die Sharks mit Sprade TV einen Partner an der Seite, der zwar das Erlebnis hautnah im Stadion dabei zu sein nicht vollständig ersetzen kann, aber durch die live Übertragung aller Heimspiele hat zumindest jeder die Möglichkeit die Spiele anzuschauen, und unser jetzt schon legendäres Kommentatoren Duo Stefan Schneider und Joe Hayse überträgt durchaus viel Emotion aus dem Stadion.

Jetzt gilt es für den Verein also gemeinsam mit der Unterstützung von Allen, Mannschaft, den Sponsoren und den Fans den Fokus nach vorne zu richten und zusammen durch die schwierige Saison zu kommen und um einen erfolgreichen Start der Bayernliga zu ermöglichen.

Sobald es weitere Neuigkeiten und Informationen gibt wird der ESC natürlich zeitnah informieren. Abschließend bleibt noch die Bitte um Verständnis für eine mit Sicherheit sehr ungewöhnliche Saison in der uns zu einem großen Teil die Hände gebunden sind und wir nicht die Wünsche und Bedürfnisse aller befriedigen können.