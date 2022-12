EisbÃ¤ren vor dem vierten Advent

Rostock. (PM Piranhas) Die Hälfte der Türen des Adventskalenders wurden geöffnet und der vierte Advent steht vor der Tür. In der Oberliga Nord hat...

In der Oberliga Nord hat die Rückrunde begonnen. Die Fans der Rostock Piranhas hoffen auf den einen oder anderen Punkt unter dem Tannenbaum. Die nächste Chance haben die Piranhas am Freitag. Die Hammer Eisbären reisen in nördliche Gefilde und stehen ab 20.00 Uhr als Gegner in der Rostocker Eishalle den Rostock Piranhas gegenüber. Das erste Spiel konnten sie für sich entscheiden ( 4:1 ). Das zweite Spiel entschieden die Piranhas für sich ( 8:6 ). Vielleicht wird es wieder ein torreiches Spiel mit dem Punktegewinn für die Ostseestädter. Punkte sind immer noch bitter nötig, da der Abstand auf die „ sicheren „ Plätze bereits elf Punkte beträgt. Auf einen Pre – Playoff – Platz sind es 19 Punkte.

Am Sonntag geht es erneut weit in den Südwesten. Die EG Diez-Limburg ist der Gegner des Auswärtsspieles am Sonntag. Bis jetzt erwiesen sich die Gastgeber als unschlagbar für die Piranhas. Beide Spiele konnten die Gastgeber für sich entscheiden ( 5:2, 7:3 ). Ab 18.00 Uhr werden die Rostocker Fans wieder aus der Ferne die Daumen drücken.

Am Donnerstag können alle Fans die Chance nutzen, mit dem Vorstand des REC und einigen Spielern ins Gespräch zu kommen. Ab 19.00 Uhr gibt es in der Vereinsgaststätte „ Rote Erde „ in Rostock endlich wieder einen Fanstammtisch.