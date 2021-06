EisbÃ¤ren fixieren Vorbereitung auf die Saison 2021/22

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten mit dem ersten gemeinsamen Training am 5. August 2021 in die direkte Vorbereitung auf die PENNY DEL...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin starten mit dem ersten gemeinsamen Training am 5. August 2021 in die direkte Vorbereitung auf die PENNY DEL Saison 2021/22.

Die Berliner werden vor dem Saisonstart vier Vorbereitungspartien bestreiten.

Die ersten beiden Testspiele werden die Eisbären im Rahmen des internationalen Dolomitencups in Neumarkt absolvieren. Die Berliner treffen am 14. August im Halbfinale dieses Turniers auf den EHC Biel-Bienne aus der Schweizer National League. Die beiden weiteren Teilnehmer an der 15. Ausgabe des internationalen Vorbereitungsturniers in Südtirol sind die Augsburger Panther und die italienische Nationalmannschaft. Am 15. August werden sowohl das Kleine Finale sowie das Endspiel um den Turniersieg stattfinden.

Im dritten Vorbereitungsspiel der Eisbären kommt es zur Neuauflage des Finales der letzten PENNY DEL Saison. Am 21. August reisen die Berliner nach Wolfsburg. Den Abschluss der Vorbereitung auf die neue Spielzeit bildet der traditionelle Vergleich mit DEL2-Kooperationspartner Lausitzer Füchse am 22. August in der Eisarena Weißwasser. Der jeweilige Spielbeginn steht bei diesen beiden Partien noch nicht fest.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer: „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Vorbereitungsprogramm auf die kommende Saison. Wir treffen ausschließlich auf gute Gegner. Die gemeinsame Zeit im schönen Südtirol wird zudem sehr gut fürs Klima innerhalb der Mannschaft sein. Alle Spiele werden uns gut auf die CHL und die PENNY DEL Saison vorbereiten.“

Ihr erstes Pflichtspiel werden die Eisbären am Freitag, den 27. August bestreiten. In der Gruppenphase der Champions Hockey League treffen die Berliner zu Hause auf Tappara Tampere aus Finnland. Bereits zwei Tage später steht das zweite CHL-Gruppenspiel gegen den schwedischen Vertreter Skellefteå AIK an. Aufgrund der aktuellen Pandemielage können die Eisbären Berlin die Spielstätten ihrer CHL-Heimspiele noch nicht endgültig festlegen. Ebenso kann noch keine Information bezüglich des Ticketvorverkaufs getroffen werden. Die Berliner werden hierzu zu einem späteren Zeitpunkt informieren, sobald eine Auskunft gegeben werden kann.

Die Eisbären-Vorbereitungsspiele im Überblick:

14. August 2021, 20:00 Uhr, Halbfinale Dolomitencup

EHC Biel-Bienne – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

15. August 2021, 16:00/20:00 Uhr, Kleines Finale oder Finale Dolomitencup

Augsburger Panther/Italien – Eisbären Berlin (Würtharena, Neumarkt)

21. August 2021

Grizzlys Wolfsburg – Eisbären Berlin (Eis Arena, Wolfsburg)

22. August 2021

Lausitzer Füchse – Eisbären Berlin (Eisarena Weißwasser)