EisbÃ¤ren Berlin: Zweite Niederlage im zweiten CHL-Heimspiel

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel der Champions Hockey League Gruppenphase verloren. Die Berliner unterlagen in der Mercedes-Benz Arena gegen Skellefteå AIK aus Schweden mit 3:5.

Matt White (3. & 22.) brachte die Berliner mit zwei Toren in Führung. Diesen Vorsprung konnte Skellefteå jedoch durch Hugg (23.) und Loibl (25.) egalisieren. 42 Sekunden nach dem Ausgleich erzielte Giovanni Fiore (25.) den Treffer zum 3:2 der Eisbären. Im Schlussdrittel glich Wilsby (46.) aber erneut für die Gäste aus. Nachdem Sundsvik (56.) Skellefteå erstmals in Führung brachte, traf erneut Hugg (60.) 29 Sekunden vor Spielende ins leere Berliner Tor zum 3:5-Endstand.

Am kommenden Wochenende stehen für die Berliner die nächsten beiden CHL-Gruppenspiele an. Am Freitag, 3. September spielen die Eisbären auswärts um 18:00 Uhr bei Tappara Tampere. Am Sonntag, 5. September gastiert der Hauptstadtclub beim heutigen Gegner aus Skellefteå. Spielbeginn dieser Partie ist um 18:05 Uhr.

Serge Aubin: „Ich habe nach der Niederlage am Freitag ich eine Reaktion meiner Mannschaft erwartet. Das Spiel war ein großer Schritt vorwärts, jeder hat hart gekämpft. Im ersten Drittel haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben. Auch nach dem Ausgleich sind wir zurückgekommen und erneut in Führung gegangen. Wir hatten einige gute Möglichkeiten, aber individuelle Fehler haben schlussendlich den Ausschlag gegeben. Daraus werden wir aber lernen. Wir müssen unser Spielsystem über die gesamten 60 Minuten spielen.“

Giovanni Fiore: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und hätten auch gewinnen können. Wir sind selbstbewusst aufgetreten und haben viele Pucks aufs gegnerische Tor gebracht. Wir befinden uns in einem Prozess und sind auf dem richtigen Weg. Das Zusammenspiel mit Matt White und Zach Boychuk hat sehr gut funktioniert. Wir geben uns noch nicht geschlagen und werden nächstes Wochenende wieder angreifen.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Skellefteå AIK 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Mik, Wissmann (A); Hördler (C), Després; Geibel – Noebels, Pföderl, Clark; White, Boychuk, Fiore; Byron, Zengerle, Wiederer; Roßmy, Streu – Trainer: Serge Aubin

Skellefteå AIK: Lindvall (Mann) – Kapla, Pudas; Wilsby, Olskar Nilsson; Roos, Salomonsson; Oscar Nilsson – Kühnhackl, M. Karlsson, Lindström; Möller, Loibl, Mascherin; Hugg, Jonsson, L. Karlsson; Robertsson, Sundsvik, Keilin – Trainer: Robert Ohlsson

Tore

1:0 – 02:42 – Matt White (Roßmy) – EQ

2:0 – 21:28 – Matt White – EQ

2:1 – 22:21 – Hugg – EQ

2:2 – 24:09 – Loibl (Mascherin, Salomonsson) – EQ

3:2 – 24:51 – Giovanni Fiore (Boychuk, Wissmann) – EQ

3:3 – 45:10 – Wilsby (Nilsson) – EQ

3:4 – 55:19 – Sundsvik (Roos, Lindvall) – EQ

3:5 – 59:31 – Hugg (Mascherin, Nilsson) – EN

Strafen

Eisbären Berlin: 6 (2, 2, 2) Minuten

Skellefteå AIK: 2 (0, 2, 0) Minuten

Schiedsrichter

Gordon Schukies, Lasse Kopitz (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer

2.000