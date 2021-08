Berlin: Herbe Auftaktniederlage gegen eiskalte Finnen

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin sind mit einer Niederlage in die Champions Hockey League 2021/22 gestartet. Im ersten Spiel der Gruppenphase verlieren die...

Im ersten Spiel der Gruppenphase verlieren die Berliner in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen den finnischen Rekordmeister Tappara Tampere mit 1:6.

Die Gäste gingen im Mitteldrittel innerhalb von 6:30 Minuten durch Morley (24., 30.), Puhakka (28.), Peltola (29./4-4) sowie Levtchi (31./PP1) in Überzahl mit 5:0 in Führung. Nachdem Matt White (42.) für die Eisbären im Schlussabschnitt auf 1:5 verkürzte, stellte Merelä (48./PP1) in Überzahl wieder den alten Vorsprung her und traf zum 1:6-Endstand.

Am Sonntag, den 29. August spielen die Eisbären in der heimischen Arena gegen Skellefteå AIK ihr zweites CHL-Gruppenspiel. Beginn dieser Partie ist um 17:05 Uhr. Morgen wird von 14:00 bis 18:00 Uhr die offizielle Saisoneröffnungsfeier der Eisbären auf dem Mercedes Platz stattfinden.

Serge Aubin: „Es war ein enttäuschendes Spiel heute, das Ergebnis sagt es schon aus. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Unser Einsatz hat mir nicht gefallen. Wenn man keine Zweikämpfe gewinnt, wird es schwer, die Partie zu gewinnen. Es war aber nur ein Spiel, das wir hinter uns lassen. Wir werden die Partie analysieren und daraus lernen. Es war toll, wieder vor Fans zu spielen. Es tut mir leid für sie, dass sie so ein Spiel sehen mussten.“

Frank Hördler: „Im ersten Drittel haben sich beide Mannschaften noch herangetastet. Im mittleren Spielabschnitt hat Tampere noch einmal zugelegt und uns unter Druck gesetzt. Dagegen haben wir keinen Weg gefunden. Das Spiel wurde dann auch etwas ruppiger, da hätten wir abgeklärter sein müssen. Das Schlussdrittel sah wieder besser aus, da haben wir unser System gespielt. Das müssen wir aber über 60 Minuten durchziehen. Am Sonntag müssen wir dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Mit unseren Fans in der Arena war es grandios.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Tappara Tampere 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (ab 31. Minute: Ancicka) – Ellis (A), Wissmann (A), Hördler (C), Mik, Müller, Geibel, Després – Zengerle, Wiederer, Fiore, Byron, Clark, Roßmy, Streu, Boychuk, Noebels, Pföderl, White – Trainer: Serge Aubin

Tappara Tampere: Heljanko, Piiroinen – eppälä, Vittasmäki, Salminen, Austin, Jürgens, Tuulola, Kinnunen – Virta, Merelä, Tanus, Rauhala, Kuusela, Levtchi, Peltola, Morley, Platzer, Puhakka, Salonen, Vanhatalo, Molainen – Trainer: Jussi Tapola

Tore

0:1 – 23:52 – Morley, Tyler (Vittasmäki, Levtchi) – EQ

0:2 – 27:19 – Puhakka, Petteri (Seppälä) – EQ

0:3 – 28:41 – Peltola, Jukka (Vittasmäki, Platzer) – 4-4

0:4 – 29:35 – Morley, Tyler (Austin, Kuusela) – PP1

0:5 – 30:22 – Levtchi, Anton (Morley, Vittasmäki) – EQ

1:5 – 30:22 – White, Matt (Fiore, Boychuk) – EQ

1:6 – 30:22 – Merelä, Waltteri (Kinnunen) – PP1

Strafen

Eisbären Berlin: 16 (4, 8, 4) Minuten

Tappara Tampere: 6 (0, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter

André Schrader, Marc Iwert (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer

2.000