EisbÃ¤ren Berlin demontieren die KÃ¶lner Haie binnen 31 Minuten

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Spiel nach der Olympiapause gewonnen. Die Berliner setzen sich am 47. Spieltag der PENNY DEL...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ihr erstes Spiel nach der Olympiapause gewonnen.

Die Berliner setzen sich am 47. Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 bei den Kölner Haien mit 7:1 durch. Mit dem 15. Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit haben die Eisbären ihre Tabellenführung in der PENNY DEL ausgebaut.

Frank Hördler (6.) und Mark Zengerle (13.) erzielten im ersten Spielabschnitt die 2:0-Führung der Berliner, die Kevin Clark (23.) sowie Jonas Müller (25.) mit seinem 100. DEL-Punkt im Mitteldrittel ausbauten. Nicholas B. Jensen (31.) erhöhte noch vor der zweiten Pause mit seinem ersten Treffer im Eisbären-Trikot auf 5:0. Nachdem Olver (45./SH1) im Schlussabschnitt in Unterzahl auf 1:5 verkürzte, sorgte Matt White (54., 60.) per Doppelpack für den 7:1-Endstand aus Sicht der Gäste.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 25. Februar. Dann gastieren die Augsburger Panther in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Respekt an meine Mannschaft. Sie hat wieder einmal Charakter bewiesen. Der Erfolg basiert auf einer soliden Teamleistung. Besonders unser Startdrittel hat mir gefallen. Nach der langen Pause sind wir sehr gut aus der Kabine gekommen. Wir sind voller Energie aufgetreten und haben unser Spiel einfach gehalten. Im Schlussdrittel haben wir das Tempo zu sehr heruntergefahren, aber die positiven Erkenntnisse überwiegen.“

Nicholas B. Jensen , Torschütze zum 5:0: „Es war ein sehr gutes Auswärtsspiel von uns. Wir hatten uns viel für die heutige Partie vorgenommen. Das ist uns gelungen und wir haben eine starke Mannschaftsleistung abgeliefert. Wir konnten viele Kölner Chancen vereiteln und uns selbst zahlreiche Möglichkeiten erspielen, aus denen wir Kapital schlagen konnten. Es ist ein schönes Gefühl, endlich mein erstes Saisontor erzielt zu haben. Ich hoffe, es folgen noch weitere.“

Endergebnis

Kölner Haie – Eisbären Berlin 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Aufstellungen

Kölner Haie: Pöpperle (ab der 31. Minute: Pogge) – Sieloff, Ugbekile; Roach, Edwards; Zerressen, Sennhenn; Oblinger – Kammerer, McIntyre, Thuresson; Barinka, Matsumoto, Ferraro; Dumont, Olver, Ma. Müller; Howden, Sill, Üffing – Trainer: Uwe Krupp

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – J. Müller, Wissmann (A); Hördler (C), Després; Jensen, Mik – Noebels, Byron, Zengerle; Veilleux, Boychuk, Clark; White, Nielsen, Fiore; Streu, Wiederer, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 05:28 – Hördler (Noebels) – EQ

0:2 – 12:05 – Zengerle (Byron, Noebels) – EQ

0:3 – 22:40 – Clark (Noebels) – EQ

0:4 – 24:06 – J. Müller (Nielsen, Fiore) – EQ

0:5 – 30:49 – Jensen (Byron, Noebels) – EQ

1:5 – 44:56 – Olver (Ferraro, Sieloff) – SH1

1:6 – 53:55 – White (Fiore) – EQ

1:7 – 59:02 – White (Nielsen, Fiore) – EQ

Strafen

Kölner Haie: 22 (0, 6, 16) Minuten

Eisbären Berlin: 8 (2, 4, 2) Minuten

Schiedsrichter

Benjamin Hoppe, Gordon Schukies (Kai Jürgens, Joep Leermakers)

Zuschauer

4.000