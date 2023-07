Ein weiterer „Landshuter Bua“ bleibt: Thomas Brandl verlängert beim EVL

Landshut. (PM EVL) Der Nächste bitte! DEL2-Vertreter EV Landshut hat eine weitere Personalie für die kommende Saison geklärt und den Vertrag von Stürmer Thomas...

Landshut. (PM EVL) Der Nächste bitte! DEL2-Vertreter EV Landshut hat eine weitere Personalie für die kommende Saison geklärt und den Vertrag von Stürmer Thomas Brandl um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert.

Der gebürtige Landshuter hält damit seinem Heimatverein weiterhin die Treue. Der 32-Jährige hat die gesamte Jugend der Rot-Weißen durchlaufen und trug schon im Jahr 2008 das Trikot der Landshut Cannibals.

Im vergangenen Sommer kehrte Brandl nach einer Saison bei den Tölzer Löwen in seine Geburtsstadt zurück, erzielte in 47 Spielen fünf Tore und lieferte 13 Assists. Insgesamt kann der Linksschütze auf die Erfahrung von 164 Partien in der DEL2 und 303 Spielen in der DEL (Kölner Haie & Straubing Tigers) zurückblicken. „Nach nun längeren Gesprächen mit der Vereinsführung bin ich sehr glücklich ein weiteres Jahr Teil des EV Landshut zu sein. Als gebürtiger Landshuter, der alle Nachwuchs-Mannschaften durchlaufen hat und schon viele Höhen und Tiefen mit dem Verein erlebt hat, freue ich mich ganz besonders auf eine neue Saison bei meinem Heimatverein. Die Kaderzusammenstellung sieht sehr gelungen aus und macht große Lust auf die kommende Spielzeit. Speziell nach den letzten Playoffs und der beeindruckenden Stimmung in der Fanatec Arena kann ich es kaum erwarten meine Schlittschuhe erneut zu schnüren, um viele Siege mit unseren Fans zu feiern“, sagte „Tommy“ Brandl nach seiner Vertragsverlängerung.

„Tommy ist als gelernter Center flexibel einsetzbar und hat sich auf allen Positionen immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, weiter an sich geglaubt und insgesamt eine gute Saison gespielt. Er ist ein wichtiger Bestandteil auf und neben dem Eis in unserem Team. Er geht voran und macht auch mal den Mund auf. Wir freuen uns, dass er sich nochmal für den EVL entschieden hat. Er hat im Sommer nach seiner Verletzung zum Ende der Saison hart gearbeitet, damit er für die neue Saison in einer Topverfassung ist“, kommentiert Cheftrainer Heiko Vogler.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 11. Juli 2023)

Tor: Sebastian Vogl.

Verteidigung: Wade Bergman (N/Augsburger Panther), Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Thomas Brandl, Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Till Michel (N/EV Landshut U20), Marco Pfleger, Edwin Schitz (N/Krefelder EV), Simon Seidl (N/EV Landshut U 17), David Stieler (N/Augsburger Panther), Benjamin Zientek (N/Bietigheim Steelers), David Zucker.

5074 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.