EHC Winterthur verlÃ¤ngert mit Kevin Bozon

Winterthur. (PM EHC) Der Vertrag zwischen Kevin Bozon und dem EHC Winterthur konnte um eine weitere Saison verlängert werden.

Der 25-jährige Stürmer bleibt auch nächste Saison dem EHC Winterthur erhalten. Bozon startet somit in seine fünfte Saison in Winterthur. In der laufenden Saison stand Bozon in 33 Partien auf dem Eis und erzielte 14 Punkte.

Der EHC freit sich, dass mit Kevin Bozon ein erfahrener Spieler dem Team von Cheftrainer Teppo Kivelä erhalten bleibt.