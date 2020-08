Kevin Bozon eine weitere Saison beim EHC Winterthur

Winterthur. (PM EHC) Die EHC Winterthur Sport AG verlängert den Vertrag mit Kevin Bozon um eine weitere Saison. Der 24-jährige Doppelbürger bestreitet seine vierte...

Winterthur. (PM EHC) Die EHC Winterthur Sport AG verlängert den Vertrag mit Kevin Bozon um eine weitere Saison.

Der 24-jährige Doppelbürger bestreitet seine vierte Saison im Dress der Eulachstädter.

In der vergangenen Saison erzielte Bozon in 46 Partien 26 Punkte. Nebst seinen bisher 119 Spielen für Winterthur, kam er zuvor beim HC Ajoie und dem HC La Chaux-de-Fonds in der Swiss League zu zahlreichen Einsätzen.

Kevin Bozon steht im Vorbereitungsspiel heute Abend gegen den EHC Basel bereits auf dem Matchblatt.