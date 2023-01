EHC Waldkraiburg gibt Senkung der Eintrittspreise und Informationen zu Dauerkarten bekannt

Waldkraiburg. (PM EHC) Es ist kein Geheimnis, dass es für den EHC Waldkraiburg in dieser Saison nicht so läuft, wie man es sich vor...

Waldkraiburg. (PM EHC) Es ist kein Geheimnis, dass es für den EHC Waldkraiburg in dieser Saison nicht so läuft, wie man es sich vor Beginn, beispielsweise beim großartigen Sommerfest im Juli 2022, vorgestellt hatte.

Doch im Sport muss man immer damit rechnen, dass es auch einmal vom sonstigen Standard abweichende Spielzeiten geben kann. Der EHC Waldkraiburg steht nun bereit seit einigen Spieltagen als Teilnehmer in der Abstiegsrunde fest und hofft, auch mit Hilfe der Fans und Freunde des Waldkraiburger Eishockeys, nicht den Weg in die Landesliga antreten zu müssen.

Aus diesem Grund entschuldigt sich der Verein aus der Stadt im Grünen bei seinen treuen Fans mit einer großen Geste. Die erste Geste betrifft die Dauerkarten und deren Inhaber. Diese hätten nach der Hauptrunde sehr bald ihre Gültigkeit verloren, dennoch beschloss die Vereinsführung, also das Präsidium des EHC Waldkraiburg, dass jeder Dauerkartenbesitzer bis zum letzten Spiel der Abstiegsrunde mit seiner Karte ins Stadion kommen darf. Die Karten werden hierfür auch außerhalb der Markierungen abgeknipst.

Auch die regulären Eintrittskarten werden ab der Abstiegsrunde vergünstigt. So kostet die reguläre Tageskarte für Erwachsene €10,00 (vormals €12,00), die Karte für ermäßigten Eintritt €8,00 (vormals €10,00) und die Karte für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren €5,00 statt vormals €7,00. Kinder von Null bis 12 Jahre kommen sogar gänzlich kostenlos in die Raiffeisen-Arena.

Der Verein erhofft sich mit dieser Aktion die so wichtige Unterstützung für die schwere Abstiegsrunde, in welcher man sich gegen ein namhaftes Feld an Gegnern und Dorfen durchsetzen muss, zurückzuerhalten.

Der erste Heim-Spieltag der Abstiegsrunde der Bayernliga 2022/2023 steht noch nicht fest, der Spielplan hierfür wird nach Abschluss der Hauptrunde am kommenden Freitag bekanntgegeben. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass es nahtlos an die Hauptrunde weitergehen wird und somit das Wochenende vom 03. – 05.02.2023 als Spielwochenende fungiert. Wir werden Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden halten. aha

