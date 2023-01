Termine in der Abstiegsrunde festgelegt: Nature Boyz starten mit zwei Heimspielen

Forst. (PM Nature Boyz) Die Termintagung vom Montag Abend des BEV wurde abgeschlossen und beschert den Nature Boyz zum Start in die Abstiegsrunde zwei...

Das erste Heimspiel findet am Freitag, dem 06.01.2023, um 20:00 Uhr gegen den ERSC Ottobrunn statt. Dieses Spiel ist von besonderer Bedeutung, denn wer einen Blick auf die Abstiegsrundentabelle wagt wird feststellen, dass der Tabellenletzte auf den Tabellenvorletzten trifft. Die Nature Boyz haben 3 Punkte aus der Vorrunde mitgenommen, der Gegner deren 6 Punkte. Neunter der Tabelle ist die SG Schliersee mit 10 Punkten, darüber der ERC Lechbruck mit 11. Bayreuth und Moosburg belegen mit 15 Punkten Platz 6 und 7. Der Abstiegsmodus sieht vor, dass nach dem Abschluß der Abstiegsrunde ein Play-Down des Letzten gegen den Vorletzten vorsieht, nach dem Modus Best-of-Three. Der Verlierer ist sportlicher Absteiger in die Bezirksliga.

Soweit möchten es die Männer um das Trainerduo Robert Kienle und Simon Mooslechner jedoch nicht kommen lassen, denn es wird mindestens Platz 9 in der Tabelle angestrebt, den gerade die SG Schliersee/Miesbach belegt. Die Spielstärke der Mannschaften aus Gruppe 1 ist wie schon im letzten Jahr, schwer einzuschätzen. Galt die Gruppe 1 als stärker, der Landesligameister kam jedoch mit dem SC Reichersbeuern aus der Gruppe 2. Dieser Umstand stimmt das Trainerteam optimistisch. Auch die zuletzt gezeigten Leistungen, trotz personeller Schwächung, sollten genug Selbstbewußtsein gegeben haben. Leider wird Julian Kraus noch eine Zeit lang an seiner Handverletzung laborieren und zumindest den Saisonstart verpassen müssen. Der eine oder andere angeschlagene Spieler wird ebenfalls zurückkehren. Zudem wird Sebastian Sutter am Freitag seinen Punktspieleinstand feiern. Der Polizist ist leider bedingt durch seinen Dienstplan vom regelmäßigen Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Er will es aber probieren und seinen Teil dazu beitragen, den drohenden Abstieg zu verhindern.