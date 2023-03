Drei Tore sind gegen Neuwied nicht genug

Ratingen. (PM Ice Aliens) Über 1.800 Zuschauer, davon 80 aus Ratingen, sahen eine hochklassige Play-Off Partie, bei der der @ehc 2016 am Ende mit...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Über 1.800 Zuschauer, davon 80 aus Ratingen, sahen eine hochklassige Play-Off Partie, bei der der @ehc 2016 am Ende mit 5:3 die Oberhand behielt.

Damit steht es in der Finalserie 2:0 für die Bären und die Ice Aliens sind nun gezwungen, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, wollen sie die Meisterschaft an den Sandbach zu holen. Unmöglich ist nichts, denn das Team um Chefcoach Frank Gentges steigerte sich noch einmal im Vergleich zum Spiel am Freitag und hat sich noch nicht aufgegeben.

Die Begegnung begann mit einer 10minütigen Verspätung, da die Schiedsrichter die Eisaufbereitung beanstandeten. Als es dann los ging, ging es los. Beide Mannschaften hatten ihre Spielanteile, liefen aggressiv an und spielten sehr körperlich. Dabei standen auch die Defensive sehe stabil und die Torleute zeigten erneut sehr gute Leistungen. Den ersten Treffer des Abends erzielte der Neuwieder Smith, als sein Team einmal mehr die Stärke seines Überzahlspieles zeigte. Auch das zweite Tor erzielten die Bären in Überzahl. Nur fünf Minuten nach dem Führungstreffer netzte Wasser ein. Aber die Gäste gaben sich nicht auf. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts erhielt der Neuwieder Beeg eine fünfminütige Strafe und die nutzten die Ice Aliens aus. Noch im ersten Drittel fiel der Anschlusstreffer durch Tim Brazda, Maik Klingsporn setzte in der 24. Minute nach und glich aus. Die Partie fand auf hohem Niveau statt und die Ausgeglichenheit nach Toren spiegelte das Geschehen auf dem Eis. Zur Mitte des Spiels gingen die Deichstädter durch Beeg erneut in Führung, doch nur eine Minute später glich Benni Hanke aus.

Nachfolgend kamen beide Teams zu weiteren Chancen und schnürten den Gegner teilweise in dessen eigenem Drittel ein. Die Entscheidung brachte das letzte Spieldrittel, als Klüjev in der 52. Minute das 4:3 erzielte und Linnenbrügger in der 56. Minute den Endstand von 5:3 markierte.

Coach Gentges nahm eine Auszeit, den Goalie vom Eis und als Neuwied noch eine Strafzeit kassierte, schien alles möglich. Doch die Defensive der Bären stand gut und verhinderte weitere Tore.

Frank Gentges machte seinem Team keine Vorwürfe. “Die Jungs haben alles gegeben und sind sogar über ihr Limit hinausgegangen. Den Unterschied machen ganz klar die Importspieler, die wir nicht komplett ausschalten können. Am Freitag haben wir die Chance, die Serie zu verlängern, und das wollen wir unbedingt.“

Bären Neuwied – Ratinger Ice Aliens 5:3 (2:1, 1:2, 2:0) Strafminuten Neuwied: 11 Strafminuten Ratingen: 8

Zuschauer: 1802

