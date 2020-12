Maik Klingsporn verlÃ¤sst die Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Maik Klingsporn, der für die Saison 2020/2021 bei den Ice Aliens angeheuert hatte, verlässt auf eigenen Wunsch Ratingen. Ihm liegt...

Ihm liegt ein Angebot aus der Oberliga vor, dass er gerne annimmt. Da nicht abzusehen ist, ob und wann es Spiele in der Regionalliga West geben wird, hat der Verein ihm keine Steine in den Weg gelegt und freut sich für ihn, dass er in dieser Saison aktiv im Wettbewerb stehen kann.

Man sieht sich immer zwei Mal, daher ist es nicht ausgeschlossen, dass Maik in Zukunft noch einmal am Sandbach für Ratingen auf dem Eis steht. Die Ice Aliens wünschen ihm viel Glück und Erfolg.