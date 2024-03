DNL Viertelfinale 5: DEG lÃ¶st Halbfinalticket – Krefeld gelingt Sensation in KÃ¶ln

Düsseldorf. (MR) Im fünften und entscheidenden Viertelfinale der diesjährigen Playoffs in der DNL war nochmals der Schwenninger ERC an der Brehmstrasse zu Gast. Früh...

Früh legten die Hausherren in dem gut besuchten Spiel den ersten Treffer vor (4.), und sie hatten überhaupt im Startabschnitt mehr vom Spiel. Nachdem die DEG den zweiten Durchgang noch früher mit dem Treffer begonnen hatte (22.). kamen die meist großgewachsenen Gäste besser ins Spiel und prüften mehrfach Leon Hümer im Tor der DEG, der aber einen Sahnetag erwischt hatte. Düsseldorf stand immer eng am Mann und überstand sogar eine doppelte Unterzahl schadlos. Es ging weiter munter hin und her, keine Mannschaft konnte sich wirklich lange im jeweiligen Angriffsdrittel festsetzen. Die Rheinländer konnten im dritten Durchgang auch etwas länger Überzahl üben, als die Schwenninger kurz nach dem Ablauf einer Strafe direkt die nächste kassierten. Und in der zweiten Überzahl dauerte es nur Sekunden, bis die Scheibe im Netz zappelte (50.) – das war das 3:0, und hätte das Spiel hier geendet, hätte es auch gereicht. Es waren aber noch 10 Minuten zu gehen. Düsseldorf in Unterzahl fuhr einen Konter und traf zum 4:0 (54.), postwendend in derselben Strafzeit muss dann aber auch Hümer hinter sich greifen (54.). Die Treffer zum 5:1 (55.) und 6:1 (59.) schraubten dann das Ergebnis etwas zu hoch, was aber an der Tatsache nichts ändert, dass die Düsseldorfer EG sich im fünften Spiel den Viertelfinalsieg und damit den Einzug ins Halbfinale geholt hat.

Die Tore erzielten:

1:0 (03:32) Lenny Boos (David Lewandowski, David Galfinger)

2:0 (21:36) Nik Klassen (Niclas Kollar, Arthur Zaytsev)

3:0 (49:56) David Galfinger (David Lewandowski, Moritz Kukuk) PP1

4:0 (53:17) Robin Rieke (Richard Samigullin, Pascal Seidel) SH1

4:1 (53:26) Alexander Bart (Niklas Karle, Paul Bechtold) PP1

5:1 (54:38) David Galfinger (Lenny Boos, Jannis Hüserich)

6:1 (58:19) Richard Samigullin (Johannes Oswald, Nik Klassen)

Sensation in Köln: Krefelder EV wirft die Junghaie aus dem Rennen

Auch die Kölner Junghaie mussten ins fünfte Spiel. Und nachdem sie sich in den vorherigen Spielen gegen den Krefelder EV’81 meist schwergetan hatten, dauerte es auch heute bis zur 30. Spielminute, dass Köln den ersten Treffer markieren konnte. Doch keine drei Minuten später hatten die Gäste ausgeglichen. Mit couragiertem Auftritt hielten die Krefelder die Hoffnung am Leben und warfen alles gegen die vom Tabellenstand her favorisierten Junghaie. Es blieb ein unentschiedenes Spiel, selbst die Verlängerung brachte keine Entscheidung. Diese fiel erst nach über 70 Minuten im Shoot out – und hier hatten die Gäste die Nase vorn, Dank auch eines hervorragend aufgelegten Matthias Bittner. Damit hat der Underdog die Sensation geschafft, Köln rausgekegelt und ist selbst ins Halbfinale eingezogen. Hier wartet mit den Eisbären Juniors Berlin der nächste Hochkaräter. Berlin hatte das Ticket bereits nach 4 Spielen in der Tasche.

Die Tore erzielten:

1:0 (29:45) Noah Münzenberger (Alexander Vladelchtchikov)

1:1 (32:37) Jan Wellen (Konstantin Redinger, Carl Konze)

1:2 (70:00) Konstantin Redinger GWS

Im einzigen Bayerischen Duell der Viertelfinale kam es auch zu einem fünften Spiel. Hier konnte sich vor 330 Zuschauern das Team von Landshuts Coach Ales Jirik mit 4:3 beim ERC Ingolstadt durchsetzen. Bis zur Spielmitte lag Ingolstadt mit 2:0 Toren vorne, ehe die Gäste ebenfalls auf die Tafel kamen – Tore fielen im Powerplay – und den eigenen Torreigen eröffneten. Erst in der 54. Spielminute gelang dem ERCI ein dritter Treffer. Da lagen sie aber bereits 2:4 hinten, und es reichte letztlich nicht mehr zum Ausgleich.

Die Tore erzielten:

1:0 (20:26) Lukas Ullmann (Nicolas Schindler, Sebastian Lassmann)

2:0 (26:21) Christian Schiling (Marco Muhr, Samuel Schindler)

2:1 (29:24) Johannes Meindl (Till Michel, Simon Seidl) PP1

2:2 (35:27) Luis Scheibengraber (Tobias Schwarz, Dominik Gross) PP1

2:3 (42:28) Ben Stadler (Till Michel, Tobias Schwarz)

2:4 (50:01) Tobias Schwarz (Luis Scheibengraber, Dominik Gross)

3:4 (53:34) Ole Krüger

Damit kommt es ab dem 16.3.2024 zu den folgenden Halbfinal-Paarungen:

Eisbären Juniors Berlin vs. Krefelder EV’81

Düsseldorfer EG vs. EV Landshut