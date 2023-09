DNL: DEG besiegt auch im zweiten Vergleich die EisbÃ¤ren Juniors Berlin

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Am zweiten Spieltagswochenende konnte die Düsseldorfer EG mit zwei Siegen die volle Punktausbeute an der Brehmstrasse halten (5:2 am Samstag,...

Düsseldorf. (MR) Am zweiten Spieltagswochenende konnte die Düsseldorfer EG mit zwei Siegen die volle Punktausbeute an der Brehmstrasse halten (5:2 am Samstag, 2:1 am Sonntag).

Nach einer frühen Strafzeit gegen die Hausherren starteten die Eisbären Juniors erfolgreicher ins Spiel und konnten in der 6, Spielminute in Führung gehen. Wenig später aber der Ausgleich (7.). Düsseldorf agiert druckvoller im Startabschnitt und kam zu weiteren Chancen. In der 12. Spielminute konnte die DEG auf 2:1 erhöhen, zwei Powerplays allerdings nicht nutzen.

Dünner Vorsprung muss hart verteidigt werden

Auch im zweiten Durchgang ging es hin und her, die beiden Strafzeiten rächten sich aber weder für die eine noch für die andere Mannschaft. Die DEG noch immer mit mehr Spielanteilen und besseren Chancen, doch die Bundeshauptstädter konnten oft früh stören, immer wieder waren lange Schläger im Passweg. Zu Beginn des dritten Durchganges resultierte hieraus gar ein 5 auf 2 für die Berliner, die diese Großchance allerdings sträflich nicht verwerteten. Die Hausherren mit zunehmender Spielzeit immer mehr im eigenen Drittel eingeschnürt, kamen nur noch zu wenigen Entlastungsvorstößen. In den letzten fünf Spielminuten fuhren sie kurze Wechsel und chippten die Scheibe sanft über die Bande raus. So konnten die Gäste erst 30 Sekunden vor dem Ende den Goalie ziehen, und das reichte nicht mehr.

Die Tore erzielten:

0:1 (05:26) Tom Fitschen

1:1 (06:39) Lenny Boos (Daniel Padolko, David Lewandowski)

2:1 (11:13) Robin Rieke (Jan Kollar)

Strafen: DEG – 4 Min.; EJB – 6 Min.

Schiedsrichter:

Nils Meißner, Svenja Strohmenger (Christian Nieberle, Gian Carlo Schöche)