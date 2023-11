DNL: KÃ¶lner Junghaie gewinnen enges Derby in Krefeld

Artikel anhören Krefeld. (MR) Der Stadionsprecher verkündete es vor dem Spiel: Endlich ein Derby gegen die Junghaie in der Rheinlandhalle! Der Krefelder EV’81 hielt...

Krefeld. (MR) Der Stadionsprecher verkündete es vor dem Spiel: Endlich ein Derby gegen die Junghaie in der Rheinlandhalle! Der Krefelder EV’81 hielt über weite Strecken gut dagegen, doch der 4:2 Sieg der Kölner geht – gemessen an den Spielanteilen – durchaus in Ordnung.

Doch zunächst sei hier erwähnt, dass beide Teams mit Halsschutz aufliefen, wenn auch dieser bei manchem Spieler nur die Mindestbreite hatte, so diese Ausrüstungsteile überhaupt genormt sind. Im Spiel dann ging es hin und her, wobei die Junghaie aber bald das Heft in die Hand nahmen und sich länger im Angriffsdrittel festsetzen konnten. Den ersten Treffer allerdings erzielten die Hausherren und zwar im ersten Powerplay des Spiels (17.). Da der zweite Durchgang mit einer weiteren Überzahl für die Krefelder begann und sich kurz darauf ein weiterer Junghai auf die Strafbank gesellte, hatten jetzt die Gastgeber mehr vom Spiel. Der Treffer wollte allerdings nicht fallen. Es waren bereits 28 Minuten gespielt, als die Kölner das erste Powerplay bekamen. Und sie machten es schnell: nach nur 15 Sekunden schon zappelte die Scheibe im Netz! Noch keine Minute später musste erneut ein Krefelder in die Kühlbox und bekam wieder nur 15 Sekunden. Mit diesem Doppelschlag hatten die Domstädter das Spiel gedreht. Kurz vor der zweiten Pause allerdings konnte das Team von Elmar Schmitz etwas mehr Druck aufbauen und sich mit dem 2:2 Ausgleich belohnen.

Krefeld verteidigt mutig

Es blieb ein umkämpftes Spiel, und Köln hatte weiterhin optisches Übergewicht. Doch Krefeld gab nie auf, verteidigte gut und versuchte eigene Konter. Aber man landete auch wieder auf der Strafbank, was die Gäste – wie schon gesehen – schnell ausnutzten (auch wenn sie diesmal ganze 25 Sekunden dafür benötigten). Jetzt liefen die jungen Seidenstädter wieder dem Rückstand hinterher. In der Schlussphase versuchte man es im Angriff sogar mit 5 Stürmern, dann auch ohne Goalie. Der Ausgleich wollte aber nicht fallen. Im Gegenteil konnte Gaidel eine Befreiung ins verwaiste Tor tragen zum Endstand von 2:4. Das zweite Spiel des Wochenendes wird zum richtigen Rückspiel, man trifft sich am morgigen Sonntag in Köln.

Die Tore erzielten:

1:0 (16:44) Jan Wellen (Carl Konze, Bennet Otten) PP1

1:1 (28:35) Lukas Kopietz (Noah Münzenberger, Marco Münzenberger) PP1

1:2 (29:26) Noah Münzenberger (Marco Münzenberger, Lukas Kopietz) PP1

2:2 (39:14) Niclas Focks (Nikita Krymskiy, Jan Wellen)

2:3 (46:22) Edwin Tropmann (Lukas Kopietz) PP1

2:4 (59:39) Rik Gaidel (Kevin Grasmik) EN

Schiedsrichter: Alexander Singer, Caroline Butt (Sascha Quint, Fynn Reuter)

Strafen: KEV – 16 Min.; KEC – 16 Min.