KEV-Sportvorstand Elmar Schmitz: „Wir haben eine extrem junge Mannschaft“ – Krefelder EV startet erfolgreich in die U20 DNL Saison

Krefeld. (MR) Mit einem 3:2 Sieg über starke Landshuter legte der KEV ’81 einen Start nach Maß hin; auch wenn es nach einer 3:0 Führung am Ende noch knapp wurde, zeigte sich Trainer Elmar Schmitz zufrieden.

Die Gäste aus Niederbayern legten gleich druckvoll los, konnten sich auch einer sehr frühen Unterzahl erfolgreich erwehren. Etwas aus dem Nichts war es aber in der 6. Spielminute mit Clemens Seeger ein Krefelder, der den ersten Treffer der Saison erzielte. Kacper Ziarkowski hatte die Erhöhung auf dem Schläger, brachte diesen „Hundertprozentigen“ aber nicht im Kasten unter. Auf der anderen Seite war auf Goalie Matthias Bittner Verlass, der heute ein herausragendes Spiel machte. Optisch und von der Puckkontrolle her waren die Dreihelmestädter überlegen, doch auch den zweiten Treffer des Abends erzielten die Hausherren (Seeger, 19.). Im zweiten Durchgang waren die Niederrheiner besser im Spiel, sodass das Spiel hin und her wogte. Beide Teams konnten aus je einer Überzahl nichts machen, wobei allerdings Landshut die Scheibe im Powerplay besser laufen ließ, allein die Ausbeute blieb aus.

Zu viele Strafen kippen beinahe das Spiel

Die Gäste gingen mit einer Strafzeit in den Schlussabschnitt. Und jetzt klappte es auch mit dem Überzahltreffer für die Hausherren (Nikita Krymskiy, 41.). Dass Krefeld danach mehrere Strafen zog, die teils ungeschickt, teils (zu) kleinlich gepfiffen waren, brachte den Gästen lange Zeit durchgehend in Überzahl ein, auch mal mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Es kam, wie es kommen musste: Bittner konnte den ersten Schuss noch halten und bekam Applaus von der Tribüne, doch der Nachschuss überwand die Linie (Till Michel, 48,). Landshut hatte jetzt Oberwasser, und Bittner musste manches Mal sein ganzes Können aufbieten. Auch seine Vorderleute blockten, was das Zeug bzw. der Körper aushielt. 75 Sekunden vor dem Ende zog Gästecoach Michal Hlozek den Goalie, Krefeld nochmals eine Strafe, und Tobias Schwarz überwand vom Bully weg den noch verbliebenen Goalie (60.) – nur noch 3:2. Aber dabei sollte es bleiben, und der neue (alte) Trainer der Krefelder DNL Mannschaft konnte sich über die ersten 3 Punkte freuen.

KEV-Sportvorstand und U20 Trainer Elmar Schmitz im Interview