Die Rittner Buam SkyAlps feiern einen Auftaktsieg in die Playoffs

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben sich das Heimrecht im ersten Spiel der „Best-of-seven“-Serie des Playoff-Viertelfinals zunutze gemacht.

Gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel gewannen die Blau-Roten am Dienstagabend souverän mit 3:0.

Während es für die Rittner Buam SkyAlps bereits die vierte Teilnahme an den AlpsHL-Playoffs ist, stehen die Adler vom EC Kitzbühel zum allerersten Mal in der K.O.-Phase um den Titel. Was die beiden Mannschaften im ersten Drittel zeigten, war aber eher Eishockey-Magerkost. Viele technische Fehler und einige Unstimmigkeiten sorgten für nur wenig Spielfluss, sodass sich Hawkey im Kasten der Rittner und Schmidt in jenem der Nordtiroler Gäste nur selten auszeichnen mussten. Torlos ging es deshalb auch in die erste Drittelpause.

Das änderte sich im zweiten Drittel, denn die Rittner Buam SkyAlps kamen mit ordentlich Schwung aus der Kabine und durften nach nicht einmal vier Minuten auch jubeln. Dann war Pechlaner aus spitzem Winkel zur Stelle, nachdem ein Hofer-Schuss zuerst von Schmidt und dann von der Bande zurückgeprallt war (23.51). Spinell hätte nur wenig später das 2:0 nachlegen können, scheiterte aber am Pfosten (25.). Kitzbühel fing sich aber wieder und es entwickelte sich ein heiß umkämpftes Mitteldrittel, indem sich zuerst Schmidt gegen Insam (35.) und dann auch Hakwey gegen Kapel (37.) noch mit je einer Doppelparade auf dem Posten zeigten.

Mit viel Kampf ging es auch im Schlussdrittel weiter. Die Rittner Buam SkyAlps verwalteten ihre Führung dabei mit viel Geschick, auch wenn Kitzbühel offensiv viel zu harmlos agierte, um zum Ausgleich zu gelangen. Da half den Gästen auch ein hohes Forechecking und ein Powerplay Mitte des Drittels nichts. Die Buam lauerten auf Konter und nutzten einen auch zum 2:0 aus. Nach traumhafter Vorlage vom wiedergenesenen Quinz blieb Giacomuzzi zuerst an Schmidt hängen, schob aber den Abpraller ins Netz (54.57). Den Schlusspunkt setzte dann Spinell mit einem Empty-Net-Treffer, sodass sowohl der Auftaktsieg als auch das Shutout für Goalie Hawkey unter Dach und Fach waren (59.13).

Weiter geht es für die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstag, wenn in Kitzbühel das zweite Spiel der „Best-of-seven“-Serie gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel um 19 Uhr auf dem Programm steht.

Rittner Buam SkyAlps – EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Tore: 1:0 Pechlaner (23.51), 2:0 Giacomuzzi (54.57), 3:0 Spinell (59.13/EN)

