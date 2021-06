Die Foxes verlÃ¤ngern den Vertrag mit ihrem Top Scorer

Bozen. (PM HCB) Start für den HCB Südtirol Alperia auf dem Transfermarkt mit der Wiederbestätigung des Top Scorers aus der vergangenen Saison: die Foxes...

Bozen. (PM HCB) Start für den HCB Südtirol Alperia auf dem Transfermarkt mit der Wiederbestätigung des Top Scorers aus der vergangenen Saison: die Foxes haben sich die Dienste des kanadischen Centers Brett Findlay, Jahrgang 1992, gesichert, der somit seine dritte Saison im weißroten Trikot bestreiten wird.

Der 28-jährige aus Echo Bay (Ontario) hat sich zum ersten Mal in der Saison 2018/19 das Trikot der Foxes übergestreift, wobei er 55 Punkte in 58 Matches zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League erzielte und auch damals Bozens bester Scorer war, obwohl er die Playoffs aufgrund einer Verletzung versäumte. Nach seinem weißroten Jahr heuerte der Angreifer in der DEL zuerst bei den Iserlohn Roosters (14 Punkte in 23 Spielen) und anschließend beim ERC Ingolstadt (24 Spiele, 12 Punkte) an. In der vor kurzem zu Ende gegangenen Saison war Findlay nach Bozen zurückgekehrt und entpuppte sich abermals als einer der Hauptdarsteller: mit 57 Punkten (23 Tore und 34 Assist) aus 59 Spielen war er maßgeblich an der starken Saison der Foxes, die die Regular Season auf dem ersten Tabellenplatz beendeten und erst im Finale an Klagenfurt scheiterten, beteiligt. Er erzielte für sein Team die meisten Tore und Assists und führte auch die interne Wertung in der Plus/Minus Statistik (+24) an, womit er seine Vielfältigkeit unter Beweis stellte.

Die Laufbahn

Der kanadische Stürmer machte bereits mit knapp 18 Jahren in der Ontario Hockey League auf sich aufmerksam, wo er innerhalb von drei Saisonen zwischen den Sault Ste. Marie Greyhounds und Peterborough Petes in insgesamt 204 Spielen 152 Punkte erzielte. Diese Leistungen ermöglichten ihm einen Vertrag in der ECHL, zuerst bei den San Francisco Bulls und anschließend bei den Alaska Aces (mit diesem Team gewann er die Meisterschaft). 2014 debütierte er in der American Hockey League in den Reihen der Toronto Marlies, und bis 2017 spielte er immer abwechselnd in Toronto und bei den Orlando Solar Bears (ECHL). In der darauffolgenden Saison gelang ihm der Sprung in die AHL, wo er in 51 Spielen in den Reihen der Stockton Heat 27 Punkte sammelte. Insgesamt kam Findlay in seiner nordamerikanischen Karriere auf 144 Einsätze (73 Punkte) in der AHL und 201 Spiele (169 Punkte) in der ECHL.

Seine Wiederbestätigung ist der erste wichtige Baustein für eine Mannschaft, die in der ICE Hockey League wieder eine Hauptrolle spielen und sich auch in der in Champions Hockey League beweisen will. Im Laufe der kommenden Tage werden weitere Spielerverpflichtungen folgen.