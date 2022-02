Die Black Hawks aus Passau zu Gast am Bodensee

Lindau. (EVL) Und wieder grüßt das Murmeltier. Analog zur US-amerikanischen Filmkomödie, in der Bill Murray in eine Zeitschleife festsitzt, erleben auch die EV Lindau...

Lindau. (EVL) Und wieder grüßt das Murmeltier. Analog zur US-amerikanischen Filmkomödie, in der Bill Murray in eine Zeitschleife festsitzt, erleben auch die EV Lindau Islanders am kommenden Wochenende ein Deja-Vu.

Wie schon beim siegreichen Spiel am Dienstag dieser Woche und der knappen Niederlage am Dienstag vergangener Woche heißen die Gegner Passau und Weiden. Die Inselstädter wollen bei der Heimpartie am Freitag (04. Februar / 19:30 Uhr) gegen die Black Hawks aus Passau im Eichwald erneut drei Punkte einfahren. Nach den jüngsten Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung sind auch wieder mehr Zuschauer im Stadion zugelassen sind.

Beim Auswärtsspiel am Sonntag (06. Februar / 18:30 Uhr) in Weiden gegen die Blue Devils wollen die Schützlinge von Chefcoach Stefan Wiedmaier bestenfalls den Spieß umdrehen und im Gegensatz zu den letzten Spielen die Punkte diesmal selbst einheimsen. Beide Spiele können bei SpradeTV gebucht und per kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden.

Mit dem 4:1-Sieg vom Nachholspiel am Dienstagabend bei den Passau Black Hawks im Rücken wollen die EV Islanders am Freitagabend gegen denselben Gegner erneut die drei Punkte einfahren und den Abstand auf die punktgleichen Verfolger des so wertvollen Platz zehn vergrößern. Dieser Tabellenplatz würde zur Teilnahme an den Pre-Playoffs berechtigen. Das bedeutet gleichzeitig, dass man in der nächsten Saison fix wieder ein Teilnehmer der Oberliga Süd ist. Bis dahin ist es für die Islanders und auch die Black Hawks aber noch ein weiter Weg.

Wie beim Spiel in Passau müssen die Lindauer auch im Heimspiel gegen die Mannen aus der Drei-Flüsse-Stadt vom ersten Bully weg die Partie bestimmen und den Gast nicht ins Spiel kommen lassen. Im Lager der Islanders hofft man auch darauf, dass die Chancenverwertung nicht erst im letzten Drittel so konsequent genutzt wird wie am Dienstag. Vielen Fans – und auch die Verantwortlichen bekamen zu Hause vor den Bildschirmen bei den vergebenen Gelegenheiten bestimmt das ein oder andere graue Haar mehr, bevor der Sieg feststand.

Wie ein roter Faden zieht sich leider die Verletzungsmisere durch diese Spielzeit. Während Michal Bezouska wohl bald wieder im Kader stehen kann, am Wochenende aber höchstwahrscheinlich noch fehlt, wird der Finne Jere Laaksonen, den Lindauern wohl länger fehlen. Sowohl Bezouska als auch Laaksonen mussten noch während der Dienstagspartie im Passauer Krankenhaus eingeliefert werden, sind inzwischen aber wieder in Lindau. Bei Laaksonen stehen in den nächsten Tagen noch weitere Untersuchungen an. Lichtblicke sind aber auch möglich, denn Fabian Birner und Patrick Raaf-Effertz könnten in den Kader zurückkehren. Bei Nolan Redler wird man sehen, wie belastbar er im Training schon ist. Hier werden die Lindauer aber kein unnötiges Risiko eingehen und ihn zu früh belasten, denn in den nächsten Wochen mit den vielen Spielen, brauchen die Islanders die verfügbaren Spieler in bester Form. Trotz dieser Vorzeichen ist die Mannschaft heiß darauf und rückt noch enger zusammen, den direkten Konkurrenten um Platz 10, ohne Punkte nach Hause fahren zu lassen.

In dem weiteren „Sechs-Punkte-Spiel“ hoffen die Lindauer auf die wie bisher großartige Unterstützung von den Zuschauerrängen. Dies geht ab Freitag auch wieder mit mehr Zuschauern, denn nach den Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung aus der vergangenen Woche, sind in der offenen und per Definition als Outdoor definierten Eissportarena Lindau 50% der zulässigen Zuschauer erlaubt. Dies heißt es sind bis zu 625 Zuschauer gestattet. Abstand und FFP2-Maskenpflicht sind aber wie bisher einzuhalten.

Auch mit den Beschränkungen können alle Dauerkarten und Sponsorenkarten bedient werden. Die restlichen Tageskarten können ab sofort online auf der Homepage des EVL oder an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle gekauft werden, dies bitten die Islanders auch zu nutzen. Vorgabe zum Eintritt in die Eissportarena ist und bleibt wie gehabt 2G (geimpft & genesen (genesen – nicht älter als 3 Monate)). Alle weiteren Infos zum Eintritt rund um 2G, findet man immer aktuell unter: https://evlindau.com/tickets/corona/

Mit dem Tabellenführer aus Weiden, wartet dann am Sonntag zum Auswärtsspiel ein absolutes Schwergewicht der Liga auf die Inselstädter. Nach der knappen Niederlage in Lindau vor kurzem, bei dem die Islanders gegen den Aufstiegs- und Meisterschaftsfavoriten über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, wollen die Lindauer auch beim Spiel in der Oberpfalz wieder sehr mutig antreten und wenn irgendwie möglich etwas zählbares mit an den Bodensee zurückbringen.