Die AlpsHL-Saison startet mit einem SÃ¼dtiroler Derby

Klobenstein. (PM Buam) Am Mittwoch wurde der Alps-Hockey-League-Spielkalender der Saison 2022/23 bekannt gegeben.

Für die Rittner Buam geht es gleich mit einem Südtiroler Derby los. Am 10. September gastieren Simon Kostner & Co. in Sterzing bei den Wipptal Broncos. Eine Neuerung gibt es bei den Playoffs, die erstmals im „best-of-seven“-Modus ausgetragen werden.

Die Rittner Buam und die Wipptal Broncos stehen sich innerhalb kürzester Zeit gleich drei Mal gegenüber. Gegen die Wildpferde wird die Santeri-Heiskanen-Truppe nämlich auch zwei Testspiele bestreiten. Das erste findet am Mittwoch, 31. August, in Sterzing statt, das zweite am Mittwoch, 7. September, auf dem Ritten. Nur drei Tage nach dem zweiten Testspiel geht es zwischen den beiden Südtiroler Klubs also in einem Pflichtspiel um die ersten Ligapunkte.

Die 15 Mannschaften, die an der AlpsHL-Saison 2022/23 teilnehmen, treffen im Grunddurchgang je zwei Mal aufeinander, wodurch es insgesamt 28 Spieltage gibt. Die Hinrunde endet für die Rittner Buam am 5. November mit dem Heimspiel gegen den EHC Lustenau, knapp zwei Wochen später geht es am 17. November mit der Rückrunde weiter. Dann wird aber nicht gegen die Wipptal Broncos, sondern gegen die Red Bull Hockey Juniors in Salzburg gespielt. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs am 6. Jänner steht gegen den HC Gherdëina ein weiteres Südtiroler Derby an, ehe es am 17. Jänner mit der Zwischenrunde weiter geht.

In der Zwischenrunde treffen die besten fünf Mannschaften des Grunddurchgangs in der Master Round aufeinander, um sich die bestmögliche Ausgangsposition für die Playoffs auszuspielen. Die restlichen zehn Mannschaften treten in der Qualification Round gegeneinander an, in der es um die Teilnahme am Pre-Playoff für die letzten drei Playoff-Tickets geht. Die entscheidende Phase der Saison startet dann am 7. März. In der Saison 2022/23 werden die Playoffs erstmals im „best-of-seven“-Modus ausgetragen.

AlpsHL, 1. Spieltag am 10. September 2022:

EK Die Zeller Eisbären – EC-KAC Future Team

HC Gherdëina – Steel Wings Linz

Wipptal Broncos – Rittner Buam

Fassa Falcons – Red Bull Hockey Juniors

HDD SIJ Acroni Jesenice – S.G. Cortina Hafro

Beginn Zwischenrunde: 17. Jänner 2023

Beginn Playoffs: 7. März 2023

Der komplette Spielkalender im Überblick: https://www.alps.hockey/en/schedule-results