Start der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 für Bozen – Trainingslager in Corvara

Bozen. (PM HCB) Offizieller Beginn der Saison 2022/23 für den HCB Südtirol Alperia. Nach den sportmedizinischen Untersuchungen der letzten Tage brechen die Foxes morgen...

Bozen. (PM HCB) Offizieller Beginn der Saison 2022/23 für den HCB Südtirol Alperia.

Nach den sportmedizinischen Untersuchungen der letzten Tage brechen die Foxes morgen Richtung Corvara auf, wo nach zwei Jahren Unterbrechung aufgrund der Pandemie wieder ein sommerliches Trainingslager stattfindet.

Frank & Co. sind wieder im „Villaggio Alpino Tempesti” untergebracht, dass nur wenige Schritte vom Eisstadion entfernt liegt. Hier werden die Cracks unter der Leitung von Coach Hanlon vom 10. bis 19. August täglich bei Eis- und Trockentrainingseinheiten schwitzen, bevor die lange Serie von 10 Freundschaftsspielen beginnt. Der Start der ICEHL erfolgt dann am Freitag, 16. September, in der Sparkasse Arena gegen die Pioneers Vorarlberg.

Der Kader

Mit Coach Glen Hanlon und seinem Assistenten Fabio Armani werden folgende Spieler ins Training einsteigen: Goalie Andreas Bernard, die Verteidiger Ryan Culkin, Enrico Miglioranzi, Cameron Ginnetti, Scott Valentine, Mike Dalhuisen und Dylan Di Perna und die Stürmer Daniel Mantenuto, Dustin Gazley, Diego Glück, Brad McClure, Angelo Miceli, Leonardo Felicetti, Matt Frattin, Hannes Kasslatter, Domenic Alberga, Mike Halmo, Luca Frigo und Daniel Frank. Am Trainingslager werden auch einige junge Spieler teilnehmen. Für die Torhüterposition nimmt Matteo Sulmona (Jahrgang 2006) teil, der aus der Jugend der HCB Foxes Academy kommt: in der vergangenen Saison hat er mit der U17 und U19 gespielt, wo er sich durch eine Fangquote von 92,7% in 5 Spielen ausgezeichnet hat. In Corvara werden auch der Torhüter Rudy Rigoni (Pergine/Asiago Junior, Jahrgang 2002), der Verteidiger Erwin De Nardin (Jahrgang 2001, Unterland/Alleghe) und die Stürmer Matteo Luisetti und Leo Messner (Jahrgang 2000 bzw. 2003, beide vom HC Gherdeina) dabei sein. Die Gebrüder Mitch e Cole Hults, sowie Torhüter Sam Harvey werden voraussichtlich innerhalb der ersten Trainingswoche zum Team stoßen.

Die Trainingseinheiten

Alle Trainingseinheiten finden im Eisstadion von Corvara statt und sind öffentlich zugängig. Nachstehend das detaillierte Programm:

Mittwoch, 10. August: eine Einheit auf Eis(18:00-19:15 Uhr)

Donnerstag, 11. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Uhr)

Freitag, 12. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Uhr)

Samstag, 13. August: eine Einheit auf Eis (18:00-19:15 Uhr)

Sonntag, 14. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Uhr)

Montag, 15. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Uhr)

Dienstag, 16. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Uhr)

Mittwoch, 17. August: zwei Einheiten auf Eis (11:00-12:15 + 18:00-19:15 Eis)

Donnerstag, 18. August: eine Einheit auf Eis (11:00-12:15 Uhr)

Freitag, 19. August: eine Einheit auf Eis (11:00-12:15 Uhr)

Die Trainingseinheiten sind auch für Presse und Medien, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung bei Luca Tommasini unter press@hcb.net oder telefonisch unter +39 345 4611057, zugänglich.

Preseason – Die Freundschaftsspiele

Hansjörg Brunner Memorial Tournament – Meranarena, Meran/o

20.08, h. 15:00

HC Meran (AlpsHL) vs HCB

21.08, h. 15:00 / h. 19:00

Third place / Final (vs Rittner Buam o Kaufbeuren)

Friendly Match – Würth Arena, Egna/Neumarkt

25.08, h. 20:30

Unterland Cavaliers vs HCB

Vinschgau Cup – Ice Forum, Laces/Latsch

27.08, h. 18:00

HCB vs Nürnberg Ice Tigers (DEL)

28.08, h. 18:00

ERC Ingolstadt (DEL) vs HCB

Friendly Match – Pranives, Selva Gardena/Wolkenstein

31.08, h. 20:30

HC Gherdeina vs HCB

Südtirol Summer Classic – Sparkasse Arena, Bolzano/Bozen

02.09, h. 20:00

HCB vs HC Ambrì Piotta (NLA)

04.09, h. 15:00 / h. 18:30

Third place / Final (vs Plzen or Düsseldorf)

Alperia Cup

08.09, h. 19:45 – Intercable Arena, Brunico/Bruneck

HC Pustertal vs HCB

10.09, h. 20:00 – Sparkasse Arena, Bolzano/Bozen

HCB vs HC Pustertal