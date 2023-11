Deutsche Frauen-Nationalmannschaft schlieÃŸt den D-Cup auf Platz drei ab – Das sagen Daria Gleissner und Lucy Klein zum Abschneiden

Artikel anhören Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erreicht bei ihrer Deutschland Cup-Premiere den dritten Rang. Über den Turniersieg dürfen sich die Tschechinnen freuen,...

Landshut. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft erreicht bei ihrer Deutschland Cup-Premiere den dritten Rang.

Über den Turniersieg dürfen sich die Tschechinnen freuen, die alle ihrer drei Spiele gewonnen haben.

In der Abschlusspartie unterliegen die DEB-Frauen den Bronzemedaillen-Gewinnerinnen der letzten WM mit 0:8.

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben gezeigt, dass wir noch nicht über 60 Minuten, aber doch phasenweise, mit einem Team wie Tschechien mithalten können. Am Ende ging uns etwas die Energie verloren und dann haben wir die Gegentore hinnehmen müssen. Zum Turnier möchte ich gerne sagen, dass wir Landshut und dem DEB sehr dankbar für dieses gemeinsame Turnier sind. Die Fans waren wirklich unglaublich und haben uns mit der Stimmung positiv überwältigt. Der Deutschland Cup hat uns auch die Möglichkeit gegeben, uns in einer Umgebung vorzubereiten, die einer Weltmeisterschaft sehr nahe kommt. Wir konnten viele Erkenntnisse gewinnen, die uns in der WM-Vorbereitung zu Gute kommen werden.“









Deutschland Cup 2023

Frauen-Nationalmannschaft: 4-Nationen-Turnier in Landshut

08.11.2023 | 19:45 Uhr | Deutschland – Dänemark 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

10.11.2023 | 19:00 Uhr | Deutschland – Finnland 1:8 (0:2, 0:4, 1:2)

11.11.2023 | 14:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:8 (0:3, 0:1, 0:4)