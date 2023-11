Derbytime unter der Zugspitze: SC Riessersee empfÃ¤ngt am Freitag den Uralt-Rivalen TÃ¶lzer LÃ¶wen – Sonntag in Lindau

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Ein Blick auf die vergangenen Spiele hat Pat Cortina nach der Begegnung gegen die Memmingen Indians gemacht, um danach...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Ein Blick auf die vergangenen Spiele hat Pat Cortina nach der Begegnung gegen die Memmingen Indians gemacht, um danach den Fokus auf das bevorstehende Derby gegen die Tölzer Löwen zu richten.

„Aus dem Spiel gegen Passau haben wir viel gelernt und mit den zwei Siegen gegen Höchstadt und Memmingen haben wir die richtige Antwort gegeben. Nur müssen wir sicherstellen, dass das nicht mehr passiert. Wir haben zuletzt gegen Höchstadt und Memmingen eine Mannschaft gesehen, die eine sehr gute kämpferische Einstellung hatte und die mit Demut und ohne jegliche Arroganz in die Spiele gegangen ist.“

Endlich wieder Derbyzeit im Olympia-Eissportzentrum. Der SC Riessersee empfängt die Tölzer Löwen. Das Spiel um die sportliche Vorherrschaft im Oberland ist einer der Klassiker im deutschen Eishockey. Am Freitag, 17. November um 19:30 Uhr kommt es dann zur 269. Auflage des Evergreens. Bislang bringt der ewige Rivale aus dem Nachbarlandkreis seine Leistung nicht aufs Eis und ist trotz Trainerwechsel nur in der unteren Tabellenregion zu finden.

„Bad Tölz ist ein Derby und wir hatten bisher drei Spiele (Anmerkung zweimal Vorbereitung und ein Punktspiel) gegen sie. Es ist ein gutes Team, sie sind deutlich besser, als es ihr Tabellenstand aussagt. Sie wollen jetzt allen beweisen, dass sie wirklich eine Mannschaft sind, deswegen sehr gefährlich. Für uns gilt, wir müssen bereit sein.“ so erneut Pat Cortina.

Alles Blau oder was ?

Jeder Besucher, der blau gekleidet das Derby besucht erhält am Einlass eine Losnummer und nimmt automatisch an der Live-Verlosung auf der Eisfläche teil! Zu gewinnen wird es verschiedenste, großartige Preise geben! Dabei ist es egal ob die SCR-Fans blaue SCR-Trikots, blaue SCR-Jacken, blaue SCR-Pullover oder T-Shirts tragen. Hauptsache Blau – Alles Blau oder was?!

Am Sonntag um 18 Uhr sind die Weiß-Blauen dann am Bodensee bei den Lindau Islanders zu Gast.

Tickets für das Derby am Freitag gegen Bad Tölz gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.

690 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team