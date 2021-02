Der Unterschied zwischen Sportwetten und Online Casinos in Europa

Anzeige Online Sportwetten vs. Online Casinos Wer von uns träumt nicht davon, einmal einen ganz großen Gewinn abzuräumen und auf einen Schlag Millionär zu...

Online Sportwetten vs. Online Casinos

Wer von uns träumt nicht davon, einmal einen ganz großen Gewinn abzuräumen und auf einen Schlag Millionär zu werden? Die moderne Welt bietet Ihnen viele verschiedene Möglichkeiten, die Langeweile in einen spannenden Zeitvertreib zu verwandeln und Ihr Glück um echtes Geld dabei zu versuchen. Die beliebtesten Optionen sind Online Sportwetten und Online Glücksspiel. Für Menschen, die gerne Risiken eingehen und sich ihr Leben ohne Nervenkitzel nicht vorstellen können, ist die Wahl zwischen Sportwetten und Online Casinos oft eine schwierige Sache. Obwohl der Unterschied zwischen diesen beiden Optionen nicht so groß ist, gab es zwischen ihnen immer eine unsichtbare Grenze.

Hier erklären wir Ihnen, wie sich Online Casinospiele und Online Wetten voneinander unterscheiden und welchen rechtlichen Status sie in Europa haben.

Sportwetten und Online Casinospiele – Worum geht es?

Das Wetten auf den Ausgang eines sportlichen Ereignisses hat eine lange Tradition und viele Fans weltweit. Während Sportwetten früher ausschließlich von speziellen (Offline) Buchmachern angeboten wurden, hat sich diese Art der Unterhaltung jetzt weitgehend auf die virtuelle Welt verlagert. Das Angebot an Wettmöglichkeiten ist heutzutage enorm. Die beliebteste Sportart ist ohne Zweifel Fußball (Champions League, Premier League). Bei anderen Sportarten genießen Tennis, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Baseball, Boxen auch immer große Popularität. Die meisten Wettanbieter bieten zu diesen Sportereignissen die unterschiedlichsten Wettarten an.

Bei einem Casinospiel handelt es sich um ein Spiel um Echtgeld, bei dem der Gewinn ganz oder größtenteils nicht von den Fähigkeiten des Spielers abhängt, sondern vom Zufall. Im Gegensatz zu Sportwetten benötigen Sie keine besonderen Kenntnisse und Erfahrung, um reale Gewinne in online Spielbanken zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise Video Slots Online spielen, können Sie den Jackpot nach ein paar Runden knacken. Sie müssen keine Strategie wählen, jede Runde ist unabhängig von der vorherigen und hat keinen Einfluss auf die nächste. Wenn Sie nach Skill-orientierten Casinospielen suchen, bieten Casinoseiten eine große Auswahl von Kartenspielen wie Blackjack oder Poker an. Wenn Sie diese Kartenspiele in einem digitalen Casino spielen, ist Ihre persönliche Erfahrung genauso wichtig wie Ihr Glück.

Es sollte beachtet werden, dass es sowohl bei Online Casinoseiten als auch bei Wettbüros unseriöse Unternehmen gibt. Daher ist es wichtig, das Portal sorgfältig auszuwählen. Ein zuverlässiger Anbieter verfügt über eine Lizenz aus dem EU-Land und bietet ein umfangreiches Angebot an zuverlässigen Zahlungsoptionen. Sie können in den meisten Online Casinos mit Paysafe bezahlen. Und alle guten Portale bieten auch zahlreiche zuverlässige Alternativen – Kreditkarten (wie Visa, Mastercard) und E-Wallets (wie Skrill, Neteller). Sogar Kryptowährungen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin und Dogecoin werden immer öfter akzeptiert.

Der Unterschied zwischen Online Casinos und Sportwetten

In den meisten Casinospielen hängt das Ergebnis nur vom Zufall (Zufallszahlengenerator) und vom persönlichen Glück ab. Bei Sportwetten kann der Spieler selbst die zukünftigen und alternativen Ereignisse analysieren und das Endergebnis teilweise beeinflussen. Sportspiele sind echte Ereignisse, deren Ergebnis berechnet werden kann, wobei viele verschiedene Faktoren des bevorstehenden Spiels berücksichtigt werden. Schauen wir uns einige der wichtigsten Unterschiede zwischen Sport- und Casinospielen näher an.

Hausvorteil und Gewinnchancen

Jedes Casino hat immer einen mathematischen Vorteil gegenüber seinen Spielern. Der Hausvorteil beschreibt den prozentualen Vorteil, den das Casinounternehmen gegenüber den Spielern bei einem Einsatz hat. Im Durchschnitt liegt der Hausvorteil zwischen 1 und 15 Prozent. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Haus immer gewinnt. Dann hätte es keinen Sinn zu spielen, oder? Man muss verstehen, dass Tausende oder sogar Millionen von Runden oder Spins berücksichtigt werden.

Bei Sportwetten gibt es keinen bestimmten Hausvorteil. Ein erfahrener Spieler kann die Gewinnwahrscheinlichkeit beeinflussen und verbessern. Aber natürlich spielt auch hier die Zufälligkeit eine wichtige Rolle. Es gibt spezielle Wettquoten, die angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass das entsprechende Ergebnis erzielt wird. Um Profit zu erzielen und im Geschäft zu bleiben, berechnen die Analysten der Wettbüros die Quoten nicht nur anhand der tatsächlichen Wahrscheinlichkeiten des Ergebnisses eines Sportereignisses, sondern auch unter Berücksichtigung der im Koeffizienten enthaltenen Marge, die dem Wettanbieter Gewinn aus jeder Wette bringt.

Erfahrung und Strategien

Glücksspiele in virtuellen Spielbanken variieren in der Komplexität. Zum Beispiel gibt es bei Spielautomaten praktisch keine Strategie. Alles, was der Spieler benötigt, ist einfach den „Start“-Knopf zu drücken, und der Zufallszahlengenerator erledigt den Rest. Blackjack und Poker sind komplexe Kartenspiele. Sportwetten erfordern viel mehr Kenntnisse und Erfahrungen als Blackjack und Poker. Sie können im Internet nicht einfach ein Schema finden, das Ihnen zeigt, wie Sie seriös und sicher Wetten platzieren und immer hundertprozentig damit gewinnen können.

Vielfalt und zahlreiche Wettmöglichkeiten

Ein guter Casinoanbieter stellt zahlreiche Varianten von Video Slots, Blackjack, Poker, Baccarat, Roulette und Live Casino jederzeit zur Verfügung. Die vielfältigste Kategorie sind natürlich Spielautomaten – Tausende von Slots im Spielportfolio sind bereits die Norm. Book of Ra und seine hochwertigen Alternativen (Book of Ra Deluxe, Book of Dead, Ramses Book, Aztec Idols) haben Millionen von Herzen auf der ganzen Welt gewonnen.

Was die Wettoptionen anbetrifft, ist die Welt der Sportwetten noch vielfältiger. Die besten Anbieter von Sportwetten bieten eine Vielzahl von Sportarten sowie verschiedene Wettmöglichkeiten:

Basiswetten: Einzel-, Kombi- und Systemwetten

Spezialwetten: Handicap-, Langzeit- und Livewetten

Bei Live Wetten kann man kurz vor oder während eines Ereignisses Wetten platzieren. Ein besonderer Reiz dieser Wettoption liegt im Live-Charakter und in der Flexibilität.

Bonusangebote

Die besten Casino- und Wettanbieter bieten eine Vielzahl interessanter Bonusangebote ihren Neu- sowie Stammkunden. Sie sollten aber immer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig lesen, bevor Sie eine Einzahlung vornehmen und einen Einzahlungsbonus Sportwetten akzeptieren, damit Sie alle Bedingungen rechtzeitig erfüllen können.

Als neuer Spieler werden Sie schnell feststellen, dass Casinoboni großzügiger sind als Sportwetten Bonus Angebote. In der Regel erhält ein Neuspieler in der Spielbank einen Ersteinzahlungsbonus, der seinen Einzahlungsbetrag verdoppelt. Einige Casinoseiten bieten sogar einen Casino Bonus 300 Prozent an. Freispiele für die beliebtesten Online Slots sind oft eine Ergänzung zum Einzahlungsbonus. Stammkunden können auch an den verschiedensten Turnieren teilnehmen, von Cashback, Loyalitätsprogramm und regelmäßigen Promotionen profitieren.

Rechtliche Lage von Sport- und Casinowetten in Europa

Das Thema Online Wettbüros und Online Casinos in Europa ist immer noch äußerst umstritten. Der Gambling-Markt ist noch nicht in allen europäischen Ländern reguliert und unterliegt daher sowohl den Gesetzen jedes einzelnen Landes als auch den allgemeinen europäischen Normen und dem geltenden EU-Recht.

Deutschland

Online Glücksspiel in Deutschland war lange Zeit verboten und befand sich in der rechtlichen Grauzone. Aus diesem Grund haben sich viele Spieler auf ausländischen Casinoseiten registriert, um die Möglichkeit zu bekommen, beliebte Slots und Tischspiele um Echtgeld zu genießen. Viele große internationale Casinoanbieter verfügen über maltesische Lizenz von der Malta Gaming Authority, was bedeutet, dass ihre Tätigkeit europäischem Recht entspricht. Die Nachfrage nach ausländischen Casinoseiten und die einzige Ausnahme von Schleswig-Holstein (wo Glücksspiellizenzen erteilt wurden) haben gezeigt, dass das Glücksspiel im Internet ein begehrter Zeitvertreib für Deutsche ist.

Obwohl nur landbasierte Spielhallen, On- und Offline Sportwetten und Pferderennen derzeit in Deutschland erlaubt sind, soll der neue Glücksspielstaatsvertrag für Sportwetten und Glücksspiele am 1. Juli 2021 in Kraft treten, den Glücksspielmarkt für private Anbieter öffnen und Online Glücksspiele legalisieren.

Österreich

Eine der Besonderheiten von Online-Casinos in Österreich besteht darin, dass die Verwaltung und Kontrolle des Glücksspiels vollständig in den Händen des Staates liegen. Dies gilt sowohl für die reale (Offline) als auch für die digitale Welt. Casino Austria AG besitzt ein Glücksspielmonopol. Es gibt aber viele Casinoseiten-Alternativen, die die Spieler aus Österreich gerne akzeptieren. Online Sportwetten Rechtslage in Österreich unterscheidet sich von der in Deutschland – Sportwetten zählen hier offiziell nicht zu den Glücksspielen.

Schweiz

Online Casino Rechtslage in der Schweiz wird durch das Glücksspielgesetz von 2019 geregelt. Laut Gesetz dürfen nur die von der Schweiz konzessionierten Casino-Hotels verschiedene Glücksspiele im Internet zur Verfügung stellen. Obwohl nicht konzessionierte Casinoseiten gesperrt werden sollen, gehen viele Glücksspielfans die IP-Sperre einfach um, registrieren sich auf ausländischen Portalen und erhalten sogar einen Casino- oder Sportwetten Bonus für die erste Einzahlung.

Sportwetten vs. Casinospiel: Was ist besser?

Die Wahl zwischen Online Casinospielen oder Sportwetten hängt davon ab, was Sie aus Ihrem Zeitvertreib herausholen möchten. Haben Sie genug Geduld, alles über Ihren Lieblingssport zu lernen? Oder möchten Sie sich auf reinen Zufall verlassen? Wie dem auch sei, nur wenige Menschen bleiben auf einer Seite und versuchen ihr Glück sowohl bei Casinospielen als auch bei Sportwetten.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

