Der IIHF-Rat sperrt Russland und Belarus!

Zürich. (PM IIHF) Während einer außerordentlichen Sitzung am Montag, dem 28. Februar, bewertete der Rat des Eishockey Weltverbandes IIHF die Auswirkungen des aktuellen Krieges...

Zürich. (PM IIHF) Während einer außerordentlichen Sitzung am Montag, dem 28. Februar, bewertete der Rat des Eishockey Weltverbandes IIHF die Auswirkungen des aktuellen Krieges in der Ukraine. Die IIHF verurteilt entschieden den Einsatz militärischer Gewalt und drängt auf den Einsatz diplomatischer Mittel zur Konfliktlösung.

Der IIHF-Rat hat beschlossen, die folgenden Maßnahmen zu ergreifen:

– Suspendierung aller russischen und belarussischen Nationalmannschaften und Vereine von der Teilnahme in allen Alterskategorien und an allen IIHF-Wettbewerben oder -Veranstaltungen bis auf weiteres

– Entzug der Austragungsrechte für die IIHF-Juniorenweltmeisterschaft 2023 in Russland.

Diese beiden Maßnahmen wurden vom Rat initiiert, um es der IIHF zu ermöglichen, die Sicherheit der IIHF-Meisterschaften und aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen und Fans zu gewährleisten.

Unter den derzeitigen Bedingungen hat diese Entscheidung Auswirkungen auf die folgenden Veranstaltungen:

IIHF Continental Cup 2022 (4.-6. März 2022)

– Das weißrussische Klubteam HK Gomel wird nicht teilnehmen.

2022 IIHF Eishockey U18 Weltmeisterschaft (21. April – 1. Mai 2022 in Kaufbeuren und Landshut)

– Russische und weißrussische U18-Männermannschaften werden nicht teilnehmen.

2022 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Tampere und Helsinki (13.-29. Mai 2022)

– Die Männer-Nationalmannschaften von ROC und Weißrussland werden nicht teilnehmen.

2022 IIHF Eishockey U18 Frauen-Weltmeisterschaft in Schweden (Termine noch offen)

– Die russische U18-Nationalmannschaft der Frauen wird nicht teilnehmen.

2022 IIHF World Junior Championship wird ein neuer Austragungsort gesucht (ursprünglich in Nowosibirsk und Omsk)

Russische U20-Nationalmannschaft der Männer wird nicht teilnehmen.

2022 IIHF Eishockey-Frauen-Weltmeisterschaft in Dänemark (26. August bis 4. September 2022)

– Die ROC-Frauen-Nationalmannschaft wird nicht teilnehmen.

Etwaige sportliche Auswirkungen der Ratsentscheidung zum Spielplan sowie zum Auf- bzw. Abstieg werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

Die IIHF World Junior Championship 2023 sollte vom 26. Dezember 2022 bis zum 5. Januar 2023 stattfinden. Die IIHF wird in den kommenden Monaten Gespräche aufnehmen, um einen neuen Gastgeber für die Veranstaltung zu finden.

Erklärung des Verbandsvorsitzenden Luc Tardif

Die Entscheidung, die Veranstaltung zu verlegen, wurde in erster Linie aus Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden aller teilnehmenden Spieler, Offiziellen und Fans getroffen. Der IIHF-Rat äußerte auch tiefe Besorgnis über die sichere Bewegungsfreiheit von Spielern und Offiziellen nach, aus und innerhalb Russlands. Der IIHF-Rat berücksichtigte auch den Verstoß der russischen Regierung gegen den Olympischen Waffenstillstand, der im Dezember 2021 als UN-Resolution von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde. Der Bruch des Olympischen Waffenstillstands führte letzte Woche zu einer Verurteilung durch den Vorstand des Internationalen Olympischen Komitees.

Der IIHF-Rat hat die Möglichkeit weiterer Maßnahmen, die sich auf zukünftige Veranstaltungen oder andere IIHF-Aktivitäten auswirken, nicht ausgelassen, hofft aber vor allem auf eine schnelle und friedliche Lösung des Krieges.

„Die IIHF ist keine politische Einheit und kann die Entscheidungen, die über den Krieg in der Ukraine getroffen werden, nicht beeinflussen“, sagte IIHF-Präsident Luc Tardif. „Wir haben dennoch eine Fürsorgepflicht gegenüber allen unseren Mitgliedern und Teilnehmern und müssen daher alles tun, um sicherzustellen, dass wir unsere Veranstaltungen in einer sicheren Umgebung für alle am IIHF-Weltmeisterschaftsprogramm teilnehmenden Teams durchführen können.“

„Wir waren unglaublich schockiert, als wir die Bilder aus der Ukraine gesehen haben“, fügte Tardif hinzu. „Ich stand in engem Kontakt mit Mitgliedern des Eishockeyverbandes der Ukraine und wir hoffen für alle Ukrainer, dass dieser Konflikt friedlich und ohne die Notwendigkeit weiterer Gewalt gelöst werden kann.“