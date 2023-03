Der HC La Chaux-de-Fonds ist Meister der Swiss League 2023

Zürich. (PM SIHF) Der HC La Chaux-de-Fonds gewinnt den Playoff Final der Swiss League gegen den EHC Olten in vier Spielen und holt sich...

Zürich. (PM SIHF) Der HC La Chaux-de-Fonds gewinnt den Playoff Final der Swiss League gegen den EHC Olten in vier Spielen und holt sich somit den Meistertitel.

Nach dem Gewinn der Regular Season starteten die Neuenburger als Favorit in die diesjährigen Playoffs. Dieser Rolle wurde der HC La Chaux-de-Fonds gerecht. Sowohl im Viertelfinal gegen den HC Sierre, als auch im Halbfinal gegen den HC Thurgau ging nur je ein Spiel verloren. Im Final wartete dann der EHC Olten, mit dem sich der HCC bereits um den Qualisieg duelliert hatte. Eine auf dem Eis ausgeglichene und hart umkämpfte Serie ging schliesslich gestern Abend in Olten mit einem klaren Resultat zu Ende. Der HC La Chaux-de-Fonds sichert sich mit 4:0 Siegen den Meistertitel der Swiss League 2023 und somit auch den Platz in der Ligaqualifikation gegen den Playout-Verlierer der National League.

Ligaquali gegen HC Ajoie oder SCL Tigers

Die Ligaqualifikation zwischen dem Meister der Swiss League und dem Playout-Verlierer der National League beginnt am Donnerstag, 30. März. Der HC La Chaux-de-Fonds trifft in der Best-of-7 Serie entweder auf den HC Ajoie oder die SCL Tigers. In den Playouts der NL steht es aktuell 2:2.

Die Spiele der Ligaqualifikation werden nicht auf der Streaming-Plattform swissleague.tv, sondern im TV auf MySports zu sehen sein.

swissleague.tv mit erfolgreicher Debütsaison

Die Verantwortlichen der Swiss League ziehen eine positive Bilanz zur ersten Saison der ligaeigenen Streaming-Plattform swissleague.tv. Erstmals wurden alle Spiele der Swiss League produziert und konnten von den Inhaber:innen von Saisonabonnementen ihres Clubs oder als Pay-per-View live und On Demand geschaut werden. Das neue Angebot fand bei den Fans grossen Anklang und es wurden in der Saison über eine halbe Million Videoaufrufe verzeichnet. Auch die Erwartungen bei den Einzelspielverkäufen wurden weit übertroffen, insbesondere in den Playoffs stieg dort das Interesse stark an. Den gestrigen Sieg des HC La Chaux-de-Fonds verfolgten über 4’000 Personen bei mehr als 10’000 Videoaufrufen.



