Der EHC Winterthur bleibt in der Swiss League

Winterthur. (PM EHC) Die Swiss Ice Hockey Federation und die National League AG haben entschieden, die Clubs der Swiss League mit 1 Millionen Franken für die Saison 2023/24 zur unterstützen.

Auf Grund dieses positiven Entscheids hat sich der Verwaltungsrat der EHC Winterthur Sport AG definitiv für den Verbleib der 1. Mannschaft in der Swiss League entschieden.

Auch in der kommenden Saison 2023/24 wird der EHC Winterthur in der Swiss League spielen. Der Entscheid der Swiss Ice Hockey Federation und der National League AG zur finanziellen Unterstützung bedeutet für den EHC Winterthur eine wichtige Planungssicherheit und ist ein zentraler Bestandteil für den Verbleib der 1. Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse.

Der zusätzliche Unterstützungsbeitrag in der Gesamthöhe von einer Million Franken ist einmalig und auf die kommende Saison 2023/24 begrenzt. Darauf haben sich die Verwaltungsräte der Swiss Ice Hockey Federation und der National League AG geeinigt. Die entsprechende Vereinbarung ist heute, 09. Februar 2023, unterzeichnet worden. Der nun gesprochene Beitrag wird zusätzlich zu den bisherigen Leistungen bezahlt, die die Swiss Ice Hockey Federation und die National League AG bereits erbringen. Die National League AG unterstützt in der laufenden Saison 2022/23 die Swiss League bereits mit 0,5 Millionen Franken und erhöht damit die Unterstützung für die Saison 2023/24 auf einmalig 1 Million Franken.

Der EHC Winterthur freut sich, zusammen mit seinen Sponsoren, Partnern, Helfer:innen und Mitarbeiter:innen sowie der ganzen EHCW-Familie die Saison 2023/24 in Angriff zu nehmen!

