Deggendorfer SC zieht erneut gegen Memmingen den Kürzeren

Deggendorf. (PM DSC) Eine hohe Rechnung hatte der Deggendorfer SC noch aus dem ersten Spiel gegen die Memmingen Indians offen.

Doch auch im zweiten Spiel gegen das Team von Trainer Sergej Waßmiller zog der DSC den Kürzeren und verlor auf heimischem Eis mit 2:3.

Beide Mannschaften tasteten sich zu Beginn ab. Keiner wollte den ersten Fehler machen, sodass Großchancen auf beiden Seiten im ersten Abschnitt Mangelware blieben. Beide Keeper hielten ihre jeweiligen Tore sauber, sodass es mit einem 0:0 in die erste Pause ging.

Der erste Treffer der Partie fiel schließlich in der 25. Minute. Die Indians hatten sich im Deggendorfer Drittel festgespielt, Linus Svedlund zog von der blauen Linie ab und Milan Pfalzer fälschte den Puck unmittelbar vor Deske zum 0:1 ab. In der Folgezeit war die Mannschaft von Henry Thom zwar bemüht, Druck auf das Memminger Tor aufzubauen, doch wirklich gelingen sollte nichts. In der 35. Minute gab es dann doch Grund zum Jubeln aus Deggendorfer Sicht. Im Powerplay stand Thomas Greilinger nach einem Banden-Abpraller goldrichtig und glich aus zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es hinein in die zweite Pause.

Im Schlussabschnitt erwischten dieses Mal die Hausherren den besseren Start. Nach einem schnell vorgetragenen Konter traf Tadas Kumeliauskas in der 44. Minute mit einem präzisen Handgelenkschuss zum 2:1. Die Freude währte allerdings nicht lange. Nur eine Minute nach der DSC-Führung zappelte die Scheibe schon wieder hinter Deske im Netz.

Dieses Mal war es der mitaufgerückte Verteidiger Leon Kittel, der mit einem präzisen Schuss den Puck unter die Latte donnerte. Den Gästen gab der schnelle Ausgleich Auftrieb und in der 50. Minute gelang ihnen der erneute Führungstreffer. Mit einem langen Pass aus dem eigenen Drittel hebelten die Indians die Deggendorfer Verteidigung aus, Lars Grözinger tauchte alleine vor Niklas Deske auf und traf zum 2:3. In den letzten zehn Minuten warf der DSC noch einmal alles nach vorn, doch die Angriffsbemühungen endeten ein ums andere Mal in der stabilen Memminger Abwehr um Torfrau Jennifer Harß.

Mit dieser 2:3 Niederlage im Gepäck geht es für den DSC am kommenden Sonntag nun zu den Selber Wölfen. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Starke Mannschaftsleistung bringt den Auswärtssieg

Memmingen (mfr). Die Memminger Indians haben am Freitagabend die Partie in Deggendorf mit 3:2 für sich entschieden. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein starker Auftritt von Torhüterin Jennifer Harß brachten den Indians drei Punkte und einen nicht unverdienten Auswärtserfolg ein.

Mit kompletten vier Reihen, aber ohne Ledlin und Wolter, traten die Indianer die Reise nach Deggendorf an. Lukas Steinhauer kehrte erstmals wieder ins Aufgebot zurück und besetzte die zweite Torhüterposition hinter Jenny Harß. Diese bekam auch gleich ordentlich zu tun, denn die Hausherren starteten engagiert in die Partie. Doch die Memminger Defensive hielt stand und lieferte eine sehr ansprechende Leistung ab.

Der erste Treffer fiel erst im zweiten Drittel, hier konnte Milan Pfalzer einen Schuss von Linus Svedlund abfälschen und DSC-Keeper Deske überwinden. Die Indians gewannen immer mehr an Sicherheit und setzten die Gastgeber mehrmals unter Druck. Das Aufbauspiel der Deggendorfer wurde früh und konsequent gestört, zu Chancen kam die namhafte Sturmformation der Niederbayern trotzdem ein ums andere Mal. Zwei Mal rettete die Latte, ehe Greilinger kurz vor Drittelende per Nachschuss den Ausgleich in Überzahl erzielen konnte.

Im Schlussabschnitt, das mit Memminger Überzahl begann, kam der DSC früh zur Führung durch Tadas Kumeliauskas, nur eine Zeigerumdrehung später glich Leon Kittel mit einem strammen Schuss aber bereits wieder aus. Wie bereits gegen Peiting ließen sich die Maustädter nicht beirren und zogen ihr Spiel weiter durch. Zu Gute kam den Indians auch, dass Jennifer Harß einen starken Abend hatte und mehrmals spektakulär retten konnte. All das sollte am heutigen Abend dann auch belohnt werden, denn Lars Grözinger konnte rund zehn Minuten vor dem Ende einen Alleingang zum 3:2 verwerten. Trotz großer Bemühungen der Gastgeber, kam nichts Zählbares für Deggendorf mehr heraus, fast hätten die Memminger sogar noch das 4:2 folgen lassen. Der Puck traf aber nur den Pfosten des verwaisten Tors des DSC.

Trainer Sergej Waßmiller zeigte sich im Anschluss auch sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams. Bis auf die Überzahlmöglichkeiten konnten alle Vorgaben umgesetzt werden: „So können wir noch den ein oder anderen Punkt einfahren, auch auswärts“, ließ der Memminger Trainer verlauten.

Schon am Sonntag wollen die Indianer nachlegen, wenn Passau an den Hühnerberg kommt. Eine Woche später gibt es dann bereits ein Wiedersehen mit Deggendorf, dieses Mal in der Maustadt.

Deggendorfer SC – ECDC Memmingen 2:3 (0:0/1:1/1:2)

Tore: 0:1 (25.) Pfalzer (Svedlund, Huhn), 1:1 (39.) Greilinger (Gawlik, Kuchejda, 5-4), 2:1 (44.) Kumeliauskas (Janzen, Kuchejda), 2:2 (45.) Kittel (Pfalzer, Huhn), 2:3 (50.) Grözinger (Herm, Meier).

Strafminuten: Deggendorf 12 – Memmingen 10

ECDC Memmingen: Harß (Steinhauer) – Meier, Svedlund; Kittel, Kasten; de Paly, Schirrmacher; Stange, Stobbe – Pfalzer, Huhn, Fitzgerald; Abstreiter, Schmid, Hofmann; Herm, Grözinger, Miettinen; Fabian, Ahlroth, Dopatka.