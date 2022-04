DEG schlÃ¤gt in NÃ¼rnberg zurÃ¼ck! Ab morgen Viertelfinale gegen MÃ¼nchen

Düsseldorf.(PM DEG) Die Rot-Gelben haben Spiel 3 der Ersten Playoff-Runde gewonnen! Sie siegten bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und...

Sie siegten bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und haben damit das Viertelfinale erreicht. Gegner ist hier der EHC Red Bull München. Erstes Spiel in Bayern ist am Sonntag, 10. April, um 19.00 Uhr. Das erste Heimspiel im PSD BANK DOME ist am Dienstag, 12. April, um 19.30 Uhr.

Der Kader: Die DEG musste heute – neben Marco Nowak und Brett Olson – auch auf Kyle Cumiskey verzichten. Der Verteidiger hatte sich bei Spiel 2 gestern bei einem Zweikampf verletzt. Ein bitterer Ausfall!

Das Spiel: Die ersten 200 Sekunden waren noch durchaus verhalten, dann aber legte das Match los. Erst musste von beiden Seiten je ein Spieler raus, dann noch ein Nürnberger. Und die DEG nutzte die 4:3-Überzahl! Daniel Fischbuch, Brendan O´Donnell und Alex Barta ließen sich jede Menge Zeit, doch schließlich fanden sie einander und der Kapitän konnte aus spitzem Winkel einschieben (5:29). Doch die Tigers bissen leider sogleich zurück. Nürnbergs Mebus wurde im seitlichen Rückraum angespielt und sein Schuss wurde von Marko Friedrich ins Tor abgelenkt. 1:1 nach 6:55. Die Hausherren danach mit viel Druck und DEG-Goalie Mirko Pantkowski musste einige Male hellwach sein. Dann biss die DEG zu! O`Donnell führte am Mittelkreis die Scheibe, steckte auf Fischbuch durch und dann Daniel eiskalt: Unsere 71 überwand Treutle und brachte seine Farben erneut in Führung (11:01). Danach gab es noch viel Hey und Ho und Uuh und Aah, die DEG auch in Unterzahl in größter Bedrängnis, aber Tore fielen bis zur Pause nicht mehr. Es war schon jetzt wieder ein Krimi.

Im zweiten Drittel beruhigte sich der Eishockey-Fight zunächst wieder. Die DEG hielt die Franken von ihrem Tor fern und kam zu eigenen Chancen. Wieder war das Spiel von vielen intensiven Zweikämpfen geprägt, beide Teams gönnten sich keinen Zentimeter. Die Mannschaften hatten die taktische Order, früh zu stören und den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Leider konnte die DEG bei einem Powerplay ihre Aufstellung zu spät finden und kam nur zu wenigen Möglichkeiten. Umso besser machte sie es bei der zweiten Überzahl. Nach dem schnellen Bullygewinn kam die Scheibe zu O´Donnell und die weiße 21 traf per Direktschuss zum 3:1 aus Sicht der DEG! Die Vorlagen bei 21:53 kamen von Daniel Fischbuch und Stephen MacAulay. Klasse! Wenig später hätten Barta und D´Amigo erhöhen können, ja erhöhen müssen. Schade. In den folgenden Minuten zerwuselten und zerstörten die Düsseldorfer viele Nürnberger Angriffe und so stand es nach 40 Minuten 1:3!

Die letzten 20 Minuten brachten die zu erwartende Dramatik. Doch es begann – wie in den Dritteln zuvor – „überlebbar“. Auch das heute 6183-köpfige Publikum in dieser Phase angenehm still und der gut gefüllte Gästeblock gut hörbar. Auch Pantkowski machte einen souveränen Eindruck. Doch Stück um Stück erhöhten die Gastgeber den Druck und setzten sich vor dem DEG-Gehäuse fest. Die Zuschauer trugen jetzt ihren Teil bei und es herrschte echtes Playoff-Feeling. Bei 54:16 dann eine Strafe gegen Nicolas Geitner. Der echte Düsseldorfer musste wegen Beinstellens raus. Es folgten aufopferungsvolle Augenblicke und ein großartiger Pantkowski. Und so vergingen die Sekunden und schließlich Minuten. Am Ende setzten die Ice Tigers alles auf eine Karte – doch die DEG hielt stand.