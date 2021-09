StÃ¼rmer mit Torgefahr: DEG verpflichtet Brendan O`Donnell!

Düsseldorf. (PM DEG)Die Düsseldorfer EG hat sich kurz vor Saisonstart noch einmal im Sturm verstärkt. Brendan O`Donnell wird in der kommenden Saison für die...

Düsseldorf. (PM DEG)Die Düsseldorfer EG hat sich kurz vor Saisonstart noch einmal im Sturm verstärkt.

Brendan O`Donnell wird in der kommenden Saison für die DEG aufs Eis gehen. Der Torjäger spielte zuletzt für HC Slovan Bratislava, schoss dort starke 26 Tore, außerdem gab der Linksschütze in 57 Einsätzen 25 Vorlagen. Der Stürmer erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit 2021/22, wird heute in Düsseldorf erwartet und erhält die Rückennummer 21. Beim Saisonstart am Freitag bei den Krefeld Pinguinen (19.30 Uhr) und beim ersten Heimspiel am Sonntag gegen die Augsburger Panther (17.00 Uhr) könnte er bereits eingesetzt werden.

Sportdirektor Niki Mondt: „Mit Brendan O`Donnell haben wir einen Stürmer verpflichten können, der seine Qualitäten vor allem in der Offensive hat. Brendan hat einen guten Antritt, sucht den Torabschluss und verfügt außerdem über einen sehr guten Schuss. Mit diesen Eigenschaften wird er unseren Angriff verstärken und mehr Tiefe verleihen.“

Über Brendan O`Donnell

Brendan O`Donnell wurde am 25. Juni 1992 in Winnipeg, Kanada geboren. Seine erste Berührung mit dem Eishockeysport begann 2006/07 als er für den Nachwuchs seiner Heimatstadt aufs Eis ging. Zur Saison 2011/12 spielte er für das Universitätsteam von North Dakota und wechselte 2015 zu den Florida Everblades in die ECHL. Von dort gelang dem Stürmer zwei Jahre später der Sprung in die KHL zum chinesischen Team Kunlun Red Star. Seine jüngsten Stationen waren ein starker Auftritt in der österreichischen ersten Liga beim Dornbirner EC (43 Spiele, 33 Tore und 20 Vorlagen), eine Saison für die tschechische Mannschaft Rytiri Kladno (51 Spiele, 14 Tore und 16 Vorlagen) und zuletzt für HC Slovan Bratislava. Brendan O`Donnell ist 1,87 m groß und wiegt 87 kg.