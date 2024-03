DEG muss den GÃ¼rtel enger schnallen, kÃ¼ndigt aber eine junge, ehrgeizige und kÃ¤mpferische Mannschaft an! – Kyle Cumiskey verlÃ¤ngert um zwei Jahre

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Kyle Cumiskey um weitere zwei Jahre verlängert. Der 37-jährige Verteidiger bleibt damit bis zum...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat den Vertrag mit Kyle Cumiskey um weitere zwei Jahre verlängert.

Der 37-jährige Verteidiger bleibt damit bis zum Ende der Saison 2025/26 ein Rot-Gelber.

Sportdirektor Niki Mondt: „Kyle gehört nach wie vor zu den besten Verteidigern der Liga und ich bin sehr glücklich, dass er unser Angebot, zwei weitere Jahre im DEG-Trikot aufzulaufen, angenommen hat. Wie stark Kyle nach seiner langen Ausfalldauer zurückgekommen ist, war sehr beeindruckend. Seine Qualitäten und sein Tempo werden uns auch in Zukunft erheblich weiterhelfen.“

Cumiskey war in der abgelaufenen Saison nach langer Verletzung zurückgekehrt und hatte in 18 Spielen starke 16 Punkte erzielt. Der Kanadier war im Sommer 2020 an den Rhein gewechselt und kommt in bislang 112 Partien auf 12 Treffer und 46 Vorlagen.

Verschiebung Fantalk

Der angekündigte Talk, bei dem offene Fragen mit Fans diskutiert werden sollten, wird verschoben. Grund ist, dass die DEG vor wirtschaftlichen und damit auch personellen Veränderungen steht. Dies hat zur Folge, dass sich das Gesicht der Mannschaft und die Zielsetzung für die Saison 2024/25 ändern werden. Sportdirektor Niki Mondt ist aufgrund der noch nicht final feststehenden Etathöhe gezwungen, seine bisherigen Planungen deutlich anzupassen. Auf allen Ebenen laufen die Gespräche aber noch auf Hochtouren. Zudem steht die DEG mit einigen potentiellen Partnern im engen Austausch. Die Ergebnisse haben direkte Auswirkungen auf die Kaderzusammensetzung und auch auf die Besetzung des Trainerstabes, über die aus demselben Grund ebenfalls noch nicht entschieden ist. Infos zu Spieler-Abgängen folgen in Kürze.

Da es bei einem öffentlichen Talk zum aktuellen Zeitpunkt auf viele Fragen noch keine Antworten gäbe, macht dieser erst Sinn, wenn weitere Entscheidungen gefallen sind. Die DEG versichert aber, dass sie gewissenhaft und intensiv an der Planung der nächsten Saison arbeitet, dabei vor keinen Entscheidungen zurückschreckt sowie Anhänger und Öffentlichkeit weiterhin transparent über alle Entwicklungen informieren wird. Selbstverständlich erhalten die Fans dann Gelegenheit, ihre berechtigten Fragen und Gedanken vorzutragen.

Finanzielle Situation

Hintergrund der neuen Finanzlage sind sowohl zukünftig nicht mehr zu realisierende Zusagen von Partnern, als auch drastisch gestiegene Kosten rund um die Spieltage im PSD BANK DOME. So wurden beispielsweise die Mehreinnahmen durch den aktuellen Zuschauerrekord nahezu komplett von explodierenden Kosten geschluckt. Die teils erheblichen Kostensteigerungen von Dienstleistern und Partnern können derzeit nicht durch weitere Aufwendungen der Gesellschafter kompensiert werden. Alle Beteiligten kämpfen aber um Lösungen.

Es steht noch nicht fest, wie wir in die Saison 2024/25 gehen. Sicher ist aber, dass die DEG mit einer jungen und ehrgeizigen Mannschaft um jeden Punkt kämpfen wird. Der Klub hält die Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.