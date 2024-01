16 Monate Leidenszeit haben bald ein Ende: DEG-Verteidiger Kyle Cumiskey steht vor dem Comeback gegen Straubing

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Der Spieltags-Marathon über die Weihnachtstage und Neujahr ist fast vorbei. Bevor es für die Düsseldorfer EG endlich ein paar...

Düsseldorf. (PM DEG) Der Spieltags-Marathon über die Weihnachtstage und Neujahr ist fast vorbei.

Bevor es für die Düsseldorfer EG endlich ein paar Tage ruhiger zugeht, empfängt das Team von Headcoach Thomas Dolak am Freitag, 5. Januar (19.30 Uhr), die Straubing Tigers. Im Anschluss geht es für die Rot-Gelben am Sonntag, 7. Januar (14 Uhr), in Wolfsburg um die nächsten Zähler.

Nicht München, nicht Berlin, nicht Mannheim und noch nicht einmal Ingolstadt. Sucht man nach einem “Angstgegner” der DEG, muss man den Blick neuerdings auf die Straubing Tigers richten. Acht Siege in Serie feierte das Team gegen die Rot-Gelben, der letzte Düsseldorfer Erfolg datiert vom 14. Dezember 2021. Gegen keine andere Mannschaft wartet die DEG so lange auf einen Sieg. Die beiden Aufeinandertreffen in der bisherigen Spielzeit holten die Tigers einmal knapp (2:1 n.V.) und einmal deutlich mit 4:1 – jeweils in Bayern. Auch sonst läuft es für Straubing in dieser Eiszeit hervorragend. Platz 3 nach 34 Spieltagen, die beste Defensive der Liga (75 Gegentore) inklusive der besten Unterzahl (89,17 Prozent).

Am Sonntag wird es für die Rot-Gelben nicht einfacher. Die Grizzlys Wolfsburg konnten sieben der vergangenen zehn Vergleiche mit den Düsseldorfern gewinnen. Dazu zählen auch die beiden bisherigen Saison-Partien in der Rheinmetropole (2:1, 5:2) im Oktober. Doch bei den Grizzlys stottert es zuletzt ein wenig im Tank. Die Wolfsburger holten nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien über die Weihnachts- und Neujahrstage, spielten allerdings auch gegen vermeintliche starke Gegner (Mannheim, München, Berlin und Bremerhaven). Dazu laufen die Special Teams nicht wie erhofft. In Überzahl belegt das Team Rang 9, in Unterzahl nur Platz 12 – direkt hinter den Rot-Gelben.

Niki Mondt: “Mit Straubing und Wolfsburg haben wir am Wochenende zwei Top-Teams vor der Brust. Trotz unserer personellen Lage werden wir alles geben und wollen die Spiele gewinnen. Das ist unser Ziel.”

Beim Personal gibt es neben dem bitteren Ausfall von Phil Varone auch gute Neuigkeiten: Kyle Cumiskey wird nach knapp 16 Monaten sein Comeback für die Rot-Gelben feiern. Bei Victor Svensson gibt es Entwarnung, sein Einsatz am Wochenende entscheidet sich zwar kurzfristig, aber es besteht keine schlimmere Verletzung. Dafür muss die DEG weiter auf Bernhard Ebner verzichten und auch möglicherweise auf Torsten Ankert. Der Verteidiger fehlte beim Training angeschlagen.

Kyle Cumiskey: “Ich bin sehr aufgeregt, endlich wieder dabei zu sein. Es war eine sehr frustrierende Verletzung mit vielen Ups und Downs. Ich bin voller Vorfreude und einfach glücklich, dem Team wieder helfen zu können.”