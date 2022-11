DEG empfÃ¤ngt Augsburg und reist zum Meister

Düsseldorf. (PM DEG) Genug mit der spielfreien Zeit, für die DEG geht es am Wochenende wieder in zwei Begegnungen um insgesamt sechs Punkte. Dabei...

Dabei erwartet das Team zunächst am Freitag, 25. November (19.30 Uhr), die Augsburger Panther im eigenen Stadion. Zwei Tage später, Sonntag, 27. November (14 Uhr), reisen die Düsseldorfer dann in die Hauptstadt zum Duell mit den Eisbären.

So schnell kann es gehen: Nach dem Sieg der Rot-Gelben gegen die Löwen Frankfurt stand die Mannschaft von Trainer Roger Hansson auf Rang 5, nach dem spielfreien Sonntag dann plötzlich auf Platz 8.

Beides Platzierungen, die die Augsburger Panther wohl derzeit sofort unterschreiben würden. Nach 15 Niederlagen aus 20 Partien stehen die Bayern inzwischen mit kleinem Abstand zum Mittelfeld auf dem vorletzten Platz. Nur eines der vergangenen elf Spiele konnte das Team für sich entscheiden. Der Blick auf die Statistik zeigt das große Panther-Problem: 37 Tore. Kein Team erzielte so wenige Treffer wie die Fuggerstädter, die DEG kommt im Vergleich auf 58 Erfolge. Dennoch sollte die DEG gewarnt sein, das erste Aufeinandertreffen der Saison in Bayern ging mit 2:1 an die Augsburger.

Wer hätte es vor der Eiszeit 2022/23 gedacht, aber auch für die Berliner sieht die Tabelle aktuell nicht freundlicher aus. Bereits zwölf Mal verlor der Deutsche Meister in den ersten 20 Partien – Platz 13. Für die Ansprüche der Hauptstädter keinesfalls akzeptabel. Während bei Augsburg die Offensive nicht funktioniert, hapert es bei Berlin in der Defensive: 68 Gegentreffer bedeuten im Ligavergleich ebenfalls den 13. Platz. Das zeigt auch das bisher letzte Duell gegen die Rot-Gelben in dieser Spielzeit, da gab es gleich vier Gegentreffer für die Hauptstädter in Düsseldorf. Am vergangenen Spieltag setzen die Eisbären allerdings ein kleines Zeichen in Richtung Aufwind, schlugen die Adler Mannheim nach Penaltyschießen mit 4:3.

Bei der DEG bleibt personell fast alles unverändert. Brendan O’Donnell, Kyle Cumiskey und Victor Svensson fallen weiter aus. Jakub Borzecki muss nach seiner Verletzung gegen die Löwen Frankfurt für das Wochenende ebenfalls noch pausieren. Karten für das Augsburg-Match gibt es unter www.degtickets.de und an der Abendkasse.