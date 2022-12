DEB-U20-Auswahl unterliegt Gastgeber Kanada mit 2:11

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat die zweite WM-Partie der Gruppe A gegen den Gastgeber und Titelverteidiger aus Kanada mit 2:11 (1:3, 0:6,...

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat die zweite WM-Partie der Gruppe A gegen den Gastgeber und Titelverteidiger aus Kanada mit 2:11 (1:3, 0:6, 1:2) verloren.

Die Treffer für die DEB-Auswahl erzielten Roman Kechter sowie Philipp Sinn. Als bester Spieler wurde Nikolaus Heigl ausgezeichnet. Am Freitagabend um 22:30 Uhr deutscher Zeit trifft das Team um U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter auf die österreichische Auswahl.

• Yannick Proske (Iserlohn Roosters) führte das DEB-U20-Team heute als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Leon van der Linde (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) sowie Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors)

• Simon Wolf (Red Bull Hockey Juniors) startete heute im Tor der deutsche U20-Nationalmannschaft. Zum Schlussdrittel wechselte für ihn Rihard Babulis (EC Bad Nauheim) ein.

• Heute nicht im Line-Up: Nikita Quapp (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin), Nils Elten (Iserlohn Roosters / Herner EV)

• Die Treffer für Deutschland erzielten Roman Kechter (Nürnberg Ice Tigers) und Philipp Sinn (Red Bull Hockey Juniors / EHC Red Bull München).

• Bester Spieler des deutschen Teams: Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors).

Ausführliche Statistiken: 2023 IIHF-WORLD-JUNIOR-CHAMPIONSHIP (iihf.com)

MAGENTA Sport zeigt alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale der 2023 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Kanada live und kostenlos.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Ich denke die Strafzeiten waren heute spielentscheidend. Wir haben zu viele unnötige Strafzeiten genommen und waren heute von Anfang an in den Zweikämpfen und im Druck am Schläger nicht so stark wie die Kanadier. Wir konnten hier einfach nicht gegenhalten, weshalb der Gegner auch viele Zweikämpfe gewonnen hat. Im Endeffekt war es nach der fünf Minuten Strafe klar, dass es so endet. Das ist natürlich schade für den Simon Wolf, der im Tor war, dass er so viele Unterzahlsituationen zu überstehen hatte. Am Ende des Tages müssen wir aus diesem Spiel lernen und dürfen einfach nicht in Unterzahl spielen. Wir müssen schauen, dass wir unsere Beine bewegen und uns auch so in den Zweikämpfen verhalten, dass wir nicht auf der Strafbank sitzen und der Mannschaft somit schaden.“

Stürmer Roman Kechter: „Das Spiel 5-gegen-5 war heute nicht schlecht. Wichtig ist, dass im nächsten Spiel die Laufbereitschaft da ist. Wir müssen unser Unterzahlspiel verbessern und strukturierter sein in allen drei Dritteln. Wir haben heute die ersten 10 Minuten verschlafen, dass darf uns nicht passieren. Auch haben wir zu oft auf der Strafbank Platz genommen. Im Spiel gegen Österreich müssen wir darauf achten, hart an jede Scheibe zu gehen. Was wir aus dieser Niederlage dennoch mitnehmen können, ist, dass wir bis zum Ende versucht haben alles zu geben. Wir haben weitergespielt, ohne uns zu sehr von der Anzeigetafel beeinflussen zu lassen. Wir müssen einfach mit Herz und Leidenschaft spielen.“

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

18.12.2022 | 18:00 (dt. Zeit 23 Uhr) | Testspiel | Deutschland – Slowakei 5:0

20.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Österreich 3:4 n.V.

22.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Lettland 6:3

27.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Deutschland – Schweden 0:1

28.12.2022 | 19:30 (dt. Zeit 00:30 +1) | Kanada – Deutschland 11:2

30.12.2022 | 17:30 (dt. Zeit 22:30) | Deutschland – Österreich

31.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Tschechien – Deutschland