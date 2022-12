Knappe Niederlage fÃ¼r die U20-Nationalmannschaft zum WM-Auftakt

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist am Dienstagabend bei der 2023 IIHF-U20-Weltmeistschaft in Kanada mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Das Team von...

Halifax. (PM DEB) Die deutsche U20-Nationalmannschaft ist am Dienstagabend bei der 2023 IIHF-U20-Weltmeistschaft in Kanada mit einer Niederlage ins Turnier gestartet.

Das Team von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter verlor gegen Schweden denkbar knapp mit 0:1. Als bester Spieler auf deutscher Seite wurde der Torhüter Nikita Quapp ausgezeichnet. Bereits morgen Abend folgt der nächste WM-Einsatz für die DEB-Nachwuchsauswahl in der Gruppe A, der Gegner heißt dann Kanada. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr (dt. Zeit 0:30 Uhr + 1).

• Yannick Proske (Iserlohn Roosters) führte das DEB-U20-Team heute als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Leon van der Linde (EHC Red Bull München / ESV Kaufbeuren) sowie Nikolaus Heigl (Red Bull Hockey Juniors)

• Nikita Quapp (Eisbären Berlin / Lausitzer Füchse) startete heute im Tor. Er parierte 43 Schüsse der Schweden und wurde anschließend zum besten deutschen Spieler gekürt.

• Heute nicht im Line-Up: Rihard Babulis (EC Bad Nauheim), Bennet Roßmy (Eisbären Berlin), Nils Elten (Iserlohn Roosters / Herner EV)

MAGENTA Sport zeigt alle deutschen Partien sowie alle Spiele ab dem Viertelfinale der 2023 IIHF-U20-Weltmeisterschaft in Kanada live und kostenlos.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Zum heutigen Spiel muss ich sagen, dass die Mannschaft sehr gut die Sachen umgesetzt hat, die wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns eine Chance gegen Schweden gegeben im Auftakt das Spiel zu gewinnen. Es war ein sehr enges Spiel und wir hatten am Ende noch einmal das Momentum, wie man so schön sagt, auf unserer Seite. Leider konnten wir uns für den aufopferungsvollen Einsatz und unsere Leidenschaft, die wir eingebracht haben, nicht belohnen. Aber ich denke darauf können wir für die nächsten Spiele aufbauen.“

Stürmer Yannick Proske: „Ich denke wir können im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit uns sein. Wir haben gut gespielt und versucht die Kleinigkeiten so gut wie möglich richtig zu machen. Das ist uns größten Teils auch gelungen. Wir haben Zug zum Tor gehabt, die Schüsse aufs Tor gebracht und auch die Zweikämpfe angenommen. Nikita Quapp hat uns darüber hinaus auch stark im Spiel gehalten. Wir müssen einfach die Chancen weiter nutzen und ich denke, wenn wir so weitermachen wie heute sind wir auf einem guten Weg und dann wird auch das entscheidende Tor für uns fallen.“

MagentaSport Experte Kai Hospelt glaubt an Einzug ins Viertelfinale

Die neue U20-Auswahl, findet MagentaSport Experte Kai Hospelt, sei nach den starken Jahrgängen 2000 und 2001 nun mit einem guten, ausgeglicheneren Kader besetzt. „Sie ist nicht so stark abhängig von einzelnen, herausragenden Spielern“, findet Hospelt. Bundestrainer Tobias Abstreiter hatte im Sommer schon einige jüngere Akteure integriert und so für die WM Ende Dezember im Mannschaftsgefüge vorgebaut. „Sie werden das Viertelfinale schaffen“, glaubt Kai Hospelt. „Das wäre in der Gruppe mit Kanada, Schweden, Österreich und Tschechien erneut ein Erfolg. Für den Traum Halbfinale, da brauchst du dann schon Losglück.“ (MagentaSport)

Der Spielplan der deutschen U20-Nationalmannschaft

18.12.2022 | 18:00 (dt. Zeit 23 Uhr) | Testspiel | Deutschland – Slowakei 5:0

20.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Österreich 3:4 n.V.

22.12.2022 | 19:00 (dt. Zeit 0 Uhr +1) | Testspiel | Deutschland – Lettland 6:3

27.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Deutschland – Schweden 0:1

28.12.2022 | 19:30 (dt. Zeit 00:30 +1) | Kanada – Deutschland

30.12.2022 | 17:30 (dt. Zeit 22:30) | Deutschland – Österreich

31.12.2022 | 14:30 (dt. Zeit 19:30) | Tschechien – Deutschland