Dauereinsatz fÃ¼r die Jungs der Tigers!?

Bayreuth. (PM Tigers) Bis Mitte Januar werden die Tigers fast im ständigen 3-Spiele-Rhythmus die einzelnen Wochen begehen. Kurzfristig wurde am Donnerstagabend jedoch die Nachhol-Partie,...

Bayreuth. (PM Tigers) Bis Mitte Januar werden die Tigers fast im ständigen 3-Spiele-Rhythmus die einzelnen Wochen begehen.

Kurzfristig wurde am Donnerstagabend jedoch die Nachhol-Partie, welche für den kommenden Dienstag gegen Tölz geplant war, abgesagt. Auch in Bad Tölz hat es das Team „erwischt“ und auch hier wurde Quarantäne angeordnet.

Los geht es für die Tigers weiterhin am Freitag in Ravensburg. Das Team von Head-Coach Rich Chermonaz liegt aktuell, nach sechs gespielten Partien, auf dem zweiten Platz im Tabellen-Ranking. Dabei konnten die Oberschwaben vier von sechs Partien gewinnen und elf Punkte erkämpfen. Das Team, welches vor allem durch Rückkehrer wie Pompei, Czarnik und Hinse, die allesamt eine Kontingentstelle einnehmen, verstärkt wurde, ist einer der Titelfavoriten in der aktuellen Saison.

Am Sonntag sind dann die Kassel Huskies zu Gast im Bayreuther Tigerkäfig. Ebenfalls sechs Spiele absolviert und genau, wie Ravensburg mit elf Punkten ausgestattet, gastiert das Team von Coach Kehler auf Platz vier der Tabelle im Augenblick. Und ebenfalls die gleichen Werte, wie die Towerstars, weisen die Huskies aus, was Siege und Niederlagen anbetrifft. Dabei fällt auf, dass gerade die Gastspieler wie Marcel und Moritz Müller, die beide aus der DEL bei den Kölner Haien ausgeliehen wurden, den Ton angeben.

Für die Tigers wird es darum gehen, den Spielrhythmus zu finden. Nach zweimaliger Quarantäne das Training, welches nun hoffentlich wieder in aller Regelmäßigkeit stattfinden kann, der Situation angepasst zu optimieren und in einen den Umständen entsprechenden Ablauf zu kommen.

Ähnlich sieht dies auch Trainer Petri Kuljala. „Wir haben derzeit fast doppelt so viel Training wie bisher, passen die Einheiten natürlich an um die Jungs nicht zu überlasten und versuchen über die Spiele unseren für uns passenden Rhythmus zu finden.“

Auf dem Personalsektor kann vermeldet werden, dass Dominik Meisinger wieder im Kader steht, Gustav Veisert allerdings weiterhin pausieren muss. In welcher Anzahl und Form die Nürnberger Spieler zur Verfügung stehen werden, wird sich sehr kurzfristig entscheiden.