Das sind die Playoff-Trikots 2023 der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Den Einzug in die 1. Playoff-Runde kann sich der niederbayerische PENNY DEL-Club seit dem gestrigen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings...

Straubing. (PM Tigers) Den Einzug in die 1. Playoff-Runde kann sich der niederbayerische PENNY DEL-Club seit dem gestrigen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings nicht mehr nehmen lassen.

Grund genug, um heute die Playoff-Jerseys 2023 zu präsentieren.

Auch diesmal hat sich Florian Winterl von www.farbschliff.com dafür an den Zeichentisch gesetzt und erneut zwei gelungene Jerseys entworfen.

Das Heimtrikot ist erneut in den Clubfarben blau und weiß gehalten. Rote Akzente in den Details betonen die Herkunft der Straubing Tigers, dem Stammverein des EHC Straubing. Der große Tigerkopf steht dabei, wie auch in den regulären Saisonjerseys, im Vordergrund. Die hellbeige Auswärtsversion ist entsprechend mit den Clubfarben blau und weiß versehen und beinhaltet die charakteristischen Designelemente des Heimtrikots. Das ebenfalls von Florian Winterl eigens kreierte Playoff-Logo 2023 schmückt beide Trikots auf der linken Brustseite.

Zudem ist für alle Fans ein Playoff-Schal im Fanshop erhältlich. Dieser sowie die entsprechenden Trikots können ab sofort im Fanshop oder online geordert werden.

5003 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München