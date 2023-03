„Das mir vorgestellte Konzept hat mich vollends Ã¼berzeugtâ€œ – Nicolas Strodel wechselt vom Lech an den Bodensee

Lindau. (EVL) Mit Nicolas Strodel können die EV Lindau Islanders den ersten Neuzugang zur neuen Spielzeit präsentieren. Der Stürmer wechselt vom bisherigen Oberligakonkurrenten, HC...

Lindau. (EVL) Mit Nicolas Strodel können die EV Lindau Islanders den ersten Neuzugang zur neuen Spielzeit präsentieren.

Der Stürmer wechselt vom bisherigen Oberligakonkurrenten, HC Landsberg Riverkings, nach Lindau. Sein bisheriger Verein zog sich vor kurzem freiwillig aus er Oberliga Süd zurück. „Mit Nicolas bekommen wir einen Zwei-Wege-Stürmer mit großem Potential, der auch in den ‚Special Teams‘ eine wichtige Rolle einnehmen kann. Wir freuen uns sehr, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere mit uns gehen möchte“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic.

Strodel selbst sieht nach den Gesprächen mit den EVL-Verantwortlichen am Bodensee die besten Entwicklungschancen. „Lindau ist eine sehr schöne Stadt und das mir vorgestellte Konzept für die nächsten Jahre hat mich vollends überzeugt“, sagte der 24 Jahre alte Strodel, der in der abgelaufenen Saison in 33 Spielen 35 Scorepunkte (12 Tore / 23 Assists) erzielte. Strodel weiter: „Ich bin stolz, ein Teil der Islanders-Familie zu werden und kann es kaum erwarten loszulegen.“ In den Spielen die vergangenen Jahre zwischen den Riverkings und den Islanders wusste Strodel, der in Lindau die Rückennummer 11 erhält, stets zu überzeugen, weshalb die EVL-Verantwortlichen froh darüber sind, den Spieler nun in den eigenen Reihen zu haben.

Nicolas „Nico“ Strodel ist gebürtiger Buchloer. Er begann seine Eishockeylaufbahn beim heimischen ESV Buchloe, wechselte in der Jugend aber früh nach Kaufbeuren. Er durchlief dadurch im Nachwuchs einige Zeit beim ESV Kaufbeuren, wo er vor allem im letzten Jahr der U16 dank 48 Scorerpunkten in 27 Spielen zu überzeugen wusste. Im Anschluss daran ging es in die U19 der Düsseldorfer EG, dort erhielt Strodel dann auch erstmals die Berufung in die U18 der deutschen Nationalmannschaft. In seinem letzten Jahr am Rhein, war der Stürmer sogar Kapitän und Topscorer in der U19 des DEL-Standortes. Dieser Umstand brachte ihn auch zu seiner ersten Erfahrung in der Oberliga, als er für die Moskitos Essen fünfmal auflaufen durfte und in der U19-Nationalmannschaft ebenfalls fünf Länderspiele absolvierte.

Zur Saison 2017/2018 ging es dann wieder näher in die Heimat. Strodel wechselte in die Kaderschmiede der RB Hockey Juniors nach Salzburg. Nach zwölf Spielen in der U20-Liga kamen noch 38 Spiele in der multinationalen AlpsHockeyLeague dazu. Mit der deutschen U20-Nationalmannschaft nahm er im selben Jahr auch an der Weltmeisterschaft in der Division 1A teil. Für diese Auswahlmannschaft bestritt Strodel insgesamt 18 Länderspiele. Nach zwei Saison in der DEL2 in Bad Nauheim und bei den Lausitzer Füchsen, mit Spielen in der Oberliga für die Moskitos Essen und die Crocodiles Hamburg kehrte Nico Strodel wieder zurück in die Heimat. In der „Covid-Saison“ 2020/2021 lief er für die Indians aus Memmingen und die Landsberg Riverkings auf, bei denen er nun bis zu seiner Unterschrift in Lindau spielte. Dabei erzielte er in 69 Spielen 61 Scorerpunkte.

Weitere Verlängerungen und Neuzugänge sind in Verhandlungen, sobald die Islanders hier Vollzug melden können werden sie dies veröffentlichen.

Kaderstatus 2023|2024 zum 28.03.2023

Tor: –

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (Vertrag verlängert), Daniel Stiefenhofer (Vertrag verlängert)

Sturm: Alexander Dosch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Marc Hofmann (Vertrag verlängert), Vincenz Mayer, Damian Schneider, Nicolas Strodel (Neu: HC Landsberg Riverkings),

Trainer: John Sicinski (Vertrag verlängert)

