Daniel Wiedemann neuer Leiter Marketing & Sponsoring beim ESVK

Nach seinem BWL-Studium sammelte der gebürtige Kaufbeurer in verschiedenen Branchen reichhaltige Erfahrungen im Finanzbereich und war zuletzt als Head of Finance in der Industrie tätig. Als Leiter Marketing [&] Sponsoring wird sich der 39-jährige Diplom-Kaufmann in Zusammenarbeit mit Michael Kreitl und seinem Team hauptsächlich um die Betreuung und Akquise von Sponsoren kümmern. Weiterhin gehören der Auf- und Ausbau bestehender sowie die Erarbeitung und Umsetzung neuer Strategien in den Bereichen Marketing, Sponsoring und Events zu seinem Aufgabengebiet.

Daniel Wiedemann zu seiner neuen Aufgabe: „Für mich ist der ESVK eine Herzensangelegenheit. Als Trainer der Eishockeyschule und vor allem Fan bin ich dem Verein schon seit Jahren verbunden. Ich freue mich sehr darauf Teil des Teams um Michael Kreitl zu werden. Mit meiner beruflichen Erfahrung und meiner kommunikativen Art möchte ich dazu beitragen, dass wir den ESVK gemeinsam erfolgreich weiterentwickeln. Wenn wir es – zusammen mit der Mannschaft auf dem Eis – schaffen, dass die Besucher nach den Pandemie-Beschränkungen wieder gerne ins Stadion kommen, dann haben wir viel erreicht. Ich möchte, dass sich hier jeder Zuschauer wohlfühlt, nach dem Spiel zufrieden nach Hause gehen kann und das Team zum nächsten Heimspiel wieder unterstützt.“

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zur Verstärkung auf der Geschäftsstelle: „Uns war schon lange bewusst, dass wir auch unser Geschäftsstellenteam verstärken bzw. vergrößeren müssen. Die vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen im operativen Bereich eines DEL2 Clubs werden einfach immer umfangreicher und größer. Daher sind wir sehr froh und glücklich darüber, dass wir mit Daniel Wiedemann nun die ideale Verstärkung für den Bereich Marketing [&] Sponsoring beim ESVK gefunden haben.“