Daniel Simm ist neuer Hauptamtlicher Nachwuchstrainer des HC Landsberg

Landsberg. (PM HCL) Nachdem Julia Zorn den HC Landsberg Ende Mai aus persönlichen Gründen verlassen wird, konnte mit Daniel Simm die zweite hauptamtliche Stelle im Nachwuchs neu besetzt werden.

Daniel verfügt trotz seiner jungen 31 Jahre schon über eine Menge Trainererfahrung, speziell auch im Bereich Sportwissenschaft und Athletik. Der gebürtige Münchner verbrachte den Großteil seiner Nachwuchslaufbahn bei seinem Heimatverein Wanderers Germering mit einem kleinen Abstecher in die Nachwuchsabteilung des EVL 2000. Im Seniorenbereich lief er für Pfaffenhofen, Moosburg und Germering hauptsächlich in der Bayernliga auf und schlug schon früh den Weg in die Trainerlaufbahn ein, wo er schon 2018 mit 26 Jahren die U20 Bayernliga-Mannschaft in Germering zwei Jahre lang betreute. Die letzten beiden Jahre betreute er die U15 Mannschaft in Germering. Beide Trainertätigkeiten übte er neben seinem Studium aus. 2019 machte er seinen Bachelorabschluss mit einer Arbeit zu Gehirnerschütterungen im Eishockeysport. Sein Masterstudium mit dem Schwerpunkt Leistungssport setzte er in Innsbruck und Ismaning fort und wird demnächst seine Masterarbeit zum Thema „Bio-Banding im deutschen Nachwuchs Eishockey“ abgeben. Neben seiner Tätigkeit als Eishockeytrainer in Germering absolvierte er auch ein Praktikum bei den Nürnberg Ice Tigers und eines beim HC Davos, bei denen er sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Profimannschaften für die Leistungsdiagnostik sowie das Athletiktraining zuständig war. Beim HC Davos steht er auch die nächsten zweieinhalb Monate noch unter Vertrag, wodurch er leider nur sporadisch bis Ende Juli in Landsberg anwesend sein kann.

Er wird ab Mitte August die U20 Mannschaft des HC Landsberg voll übernehmen und sich sowohl bei der U9 und der U11 im Trainingsbetrieb mit einbringen als auch für die Mannschaften U13 bis U20 den gesamten Athletik-Bereich verantworten.

Die Besetzung der zweiten hauptamtlichen Stelle wird durch unseren neuen Nachwuchs-Hauptsponsor, die Eichler GmbH aus Pürgen, möglich gemacht. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei der Eichler GmbH für das Engagement bedanken! Vielen Dank auch an den Förderverein Eishockey Nachwuchs Landsberg, der sich ebenfalls an dieser Verpflichtung beteiligt!

Vizepräsident Stefan Schindler zu der Verpflichtung: „Nachdem Julia uns aufgrund der extrem langen Fahrtstrecke von Miesbach nach Landsberg schweren Herzens im März ihren Weggang mitgeteilt hatte, haben wir etliche Bewerbungen reinbekommen. Mit vier Bewerbern haben wir längere Gespräche geführt und uns dann relativ schnell für Daniel entschieden. Ich kenne ihn schon als Nachwuchsspieler von früher und die Gespräche mit ihm und Marcel zeigten rasch, dass er hier bei uns sehr gut reinpassen wird. Seine Vita, seine Stationen der letzten Jahre, das Feedback, das wir uns dazu eingeholt haben, all das hat uns letztendlich überzeugt, wieder einem jungen Trainer zu Beginn seiner Profitrainerlaufbahn eine Chance zu geben.“

Auch Daniel Simm ist voller Tatendrang: „Als ich die Trainersuche der Riverkings gesehen habe, habe ich mich sofort bei Marcel Juhasz gemeldet und nach zwei, drei sehr guten Gesprächen habe ich sofort beschlossen, das Angebot von Landsberg anzunehmen. Leider kann ich die ersten drei Monate nur sporadisch mit den Jungs und Mädels arbeiten, da ich schon zuvor für die Sommermonate in Davos zugesagt hatte. Aber wir erarbeiten jetzt die nächsten Wochen zusammen mit unserem Partner Hardy´s Fitness die Grundlagen für ein Krafttrainingsprogramm und ich werde jedem Spieler aus U17 und U20 ein Trainingsprogramm zusammenstellen und nach Möglichkeit einmal die Woche die Fortschritte kontrollieren und Fehler verbessern. Für die Eissaison sind wir noch auf der Suche nach der ein oder anderen Verstärkung für die U20 Mannschaft, aber da bin ich guter Hoffnung, dass sich noch einige Spieler melden, zumal wir erstmals auch zwei Plätze in Gastfamilien anbieten können.“

„Auch mit einer Lehrstelle oder einem freiwilligen sozialen Jahr bzw. einer Co-Trainerstelle im Bereich U9 und U11 können wir behilflich sein“ ergänzt Stefan Schindler.

Ein weiterer Puzzle-Stein in der Trainerriege des HC Landsberg wird in der kommenden Saison auch Frantisek Wagner einnehmen. Neben seiner Zusage für die Bayernligamannschaft wird er auch vermehrt mit den Nachwuchsteams aufs Eis gehen.

Seit 3. Mai läuft das Sommertraining für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Marcel Juhasz hat wieder ein sehr abwechslungsreiches Trainingsprogramm ausgearbeitet. Neben dem klassischen Trockentraining (Laufen, Springen, Mobility, Seilspringen, Haltegymnastik), steht auch wieder Boxen beim FC Scheuring, Inlinehockey beim SSV Obermeitingen, Krafttraining im Fitnessstudio Hardy´s, sowie Schusstraining und Fieseln in der Eishalle auf dem Programm.

Die Saison 23/24 ist hiermit eröffnet.

